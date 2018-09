Dungeons 3: Clash of Gods: Erweiterung veröffentlicht - 4Players.de

"Der ewige Konflikt: Eine völlig neue und komplett vertonte Kampagne mit über 8 Missionen stellt die eigenen, boshaften Fähigkeiten auf die Probe.

Die Göttin und der Rächer: Zwei neue Antagonisten betreten den Dungeon, um sich am Absoluten Bösen zu rächen und die Welt endgültig davon zu befreien.

Ach du heiliger Dungeon: Weder Mann noch Frau sollte den Fehler machen, angreifende Helden auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn einmal in den Dungeon eingedrungen, errichten sie einen Außenposten, um den unheiligen Dungeonboden im Namen der Göttin zu segnen. Widerlich.

Mehr Bösartigkeit für die Oberwelt: Eigene Außenposten mit Türmen und Statuen, halten herannahende Helden in Schach.

'Make your dungeon evil again!': Drei neue, noch tödlichere Fallen und unsagbar fiese Zauber bereiten allen Widersachern einen herzlichen Empfang.

Bösartige Arbeitsgemeinschaft: Ein weiterer, neuer Koop-Modus hält Einzug in den Dungeon - gemeinsam mit einem absolut bösen Freund begibt man sich auf die freudige Reise, der Menschen liebste Stadt zu plündern und bis auf die Grundmauern niederzubrennen."

