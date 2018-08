Railway Empire: The Great Lakes (DLC) und Update 1.5 - 4Players.de

Neues Szenario: "Dominion Day" (1860-1880) - Die British North American Acts

Kartenerweiterung "Great Lakes" für die Modi 'Freies Spiel' und 'Modellbau'

Neue Lokomotiven: Achilles (0-4-0) und Canadian (2-8-0)

Neue Waren (z. B. Felle & Winterkleidung) und 19 neue Städte

Überarbeitetes Wettersystem: Schnee bietet nun in allen nördlichen Regionen eine zusätzliche Herausforderung.

Railway Empire bei Nacht: Die komplette Spielwelt noch einmal neu in der Nachtansicht!"

Kalypso Media und Gaming Minds haben den DLC "The Great Lakes" (7,99 Euro) und das Update 1.5 für Railway Empire für PC und Xbox One veröffentlicht. Die Download-Erweiterung wird am kommenden Montag (20. August 2018) für PS4 zur Verfügung stehen."The Great Lakes: Ende des 19. Jahrhunderts wird Kanada fast ausschließlich von Wäldern und Tundra beherrscht. Nur wenige Siedlungen haben sich bereits zu größeren Städten entwickelt. In Railway Empire: The Great Lakes verknüpfen Sie die britischen Kolonien und führen Sie die Great Lakes-Region durch die Schaffung einer Gleisinfrastruktur in die wirtschaftliche Unabhängigkeit.Mit dem Update 1.5 können Lagerhäuser nun direkt mit Städten und Landbetrieben verbunden werden, "indem sie in deren Nähe errichtet werden. Damit ergeben sich viele neue Möglichkeiten für den Warentransport. Auswirkung: Lagerhäuser besitzen wie Bahnhöfe nun ein Einflussradius. Beim Platzieren werden in der Nähe befindliche Landbetriebe/Städte mit dem Lagerhaus verbunden. Ein automatisierter Warenaustausch findet statt. Das minimiert den Stau der Züge und Städte lassen sich dadurch einfacher versorgen." Das komplette Change-Log findet ihr hier