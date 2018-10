Darksiders 3: Mit dem großen lila Hammer: Fury zeigt ihre Kraftform - 4Players.de

Screenshot - Darksiders 3 (PC) Screenshot - Darksiders 3 (PC) Screenshot - Darksiders 3 (PC) Screenshot - Darksiders 3 (PC) Screenshot - Darksiders 3 (PC) Screenshot - Darksiders 3 (PC) Screenshot - Darksiders 3 (PC) Screenshot - Darksiders 3 (PC)

THQ Nordic und Gunfire Games haben heute die Kraftform von Fury enthüllt (Force Fury). Die Kraftform ermöglicht Fury das Sammeln und präzise Fokussieren von Energie in konzentrierten Angriffen. Wenn Scorn (die Peitsche) das Aussehen eines Hammers annimmt, kann Fury die Verteidigung ihrer Feinde durchbrechen und so schweren Schaden anrichten. Scorn kann auch als Fokuspunkt für magnetische Anziehungskraft genutzt werden, wodurch Energie, Trümmer und Feinde eingefangen werden können, bevor eine Explosion ausgelöst wird. Außerdem kann Fury diese "Magnetkugel" über längere Zeit beibehalten, um Wände und Decken zu passieren.Furys Kräfte und Waffen entwickeln sich im Laufe des Spiels weiter, ihre besonderen Fähigkeiten erhält sie vom Fürst des Abgrunds. Sie sollen ihr dabei helfen, die Reiter anzuführen und die sieben Todsünden zu besiegen. Nachdem sie freigeschaltet wurden, kann Fury nach Belieben zwischen den Fähigkeiten wechseln, um sich ihren Gegnern und der Umgebung anzupassen. Das Action-Adventure mit Fury in der Hauptrolle wird am 27. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Force Hollow Trailer