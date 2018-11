Darksiders 3: Trailer: Fury's Apocalypse und die Jagd nach den sieben Todsünden - 4Players.de

In elf Tagen erscheint Darksiders 3 (am 27. November) für PC, PlayStation 4 und Xbox One. In dem Action-Abenteuer kehrt Fury auf eine apokalyptische Erde zurück. Ihre Aufgabe ist es, die "Sieben Todsünden" aufzuspüren und zu beseitigen. Der Feurige Rat verlangt von Fury, sich von den Höhen des Himmels bis in die Tiefen der Hölle zu kämpfen, um die Menschheit zu retten und zu beweisen, dass sie die mächtigste der vier apokalyptischen Reiter ist.Nach Krieg und Tod erscheint Fury auf der Bildfläche. In Darksiders 3 durchstreift die apokalyptische Reiterin die verwüstete Erde und jagt mit farbenfroher Mähne und effektiver Kettenpeitsche die sieben Todsünden und andere Kreaturen. Warum sich der dritte Teil eher am Serienauftakt mit Krieg orientiert, erfahrt ihr in der Vorschau