Life Is Strange 2: Verfrühter Trailer zum Verkaufsstart der ersten Episode "Roads" - 4Players.de

Square Enix hat den Launch-Trailer zu Life is Strange 2 veröffentlicht. Die erste von insgesamt fünf Episoden des Adventures trägt den Titel "Roads" und wird in digitaler Form weltweit am 27. September 2018 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen."Erleben Sie die Geschichte zweier Brüder, dem 16-jährigen Sean und dem 9-jährigen Daniel, die ihre Heimat in einem Vorort Seattles nach einem tragischen Vorfall, der ihr Leben für immer verändert, verlassen müssen. Auf der Flucht vor der Polizei trifft Sean eine schwierige Entscheidung - er nimmt seinen Bruder an die Hand und macht sich auf den Weg nach Puerto Lobos, Mexiko. Das Leben auf der Straße ist hart und die Brüder stellen sich einer Vielzahl an Herausforderungen, während sie sich mutig auf eine Reise wagen, die ihre brüderlichen Bande auf die Probe stellen wird."Die Fortsetzung des Adventures von Dontnod erzählt eine Geschichte über Familie, die Beziehung zweier Brüder und das Erwachsenwerden - abermals mit übernatürlichen Elementen. Unsere Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer Episode 1