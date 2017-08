TransRoad: USA: Preis und Termin stehen fest; gamescom-Trailer veröffentlicht - 4Players.de

astragon Entertainment und Deck13 Hamburg haben im Rahmen der gamescom verraten, dass TransRoad: USA weltweit am 9. November 2017 für PC und Mac an den Start gehen soll. Im deutschsprachigen Raum werde die Wirtschaftssimulation 24,99 Euro (UVP) kosten und sowohl im stationären Handel als auch als digitaler Download erhältlich sein.Darüber hinaus hat man einen neuen Trailer veröffentlicht, der Hobby-Logistikern einen Vorgeschmack auf Gameplay und Spielwelt geben soll, bevor sie ab November "das Schicksal ihres eigenen Transportunternehmens in die Hand nehmen und es mit Managementgeschick und cleverer Planung zur größten Spedition der USA aufbauen" können.Letztes aktuelles Video: gamescom-2017-Trailer