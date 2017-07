Monster Hunter: World: Drei Videos zeigen leichte, schwere und technische Waffen in Aktion - 4Players.de

Die 14 Waffentypen aus Monster Hunter: World werden im folgenden Videotrio von Publisher Capcom näher vorgestellt. Monsterjäger kämpfen allerdings nicht nur mit Schwert, Hammer, Bogen und Armbrust, sondern setzen auch Schusswaffen, Explosivgeschosse und Gifte ein. In den Videos sind ebenso die "Cross-Over-Waffen", wie die Gewehrlanze, die knochenbrechende Granaten auf die Monster abfeuert, oder die Insektenglefe, mit der Luftangriffe aus jedem Winkel möglich sind, zu sehen. Auch das schwere und das leichte Bogengewehr sowie die Morph-Axt, die mal Schwert, mal Axt sein kann, werden in Aktion gezegit. Des Weiteren können in Monster Hunter: World per Rückkehr ins Basislager auch mitten in einer Quest die Ausrüstungsgegenstände gewechselt werden.Darüber hinaus soll das Crafting bzw. die Herstellung von Waffen und Rüstungen eine wichtige Rolle spielen. "Aus Monster-Knochen, -Panzern, -Schuppen, Pflanzen, Insekten, Erzen, Steinen und anderem Material fertigen Hunter nicht nur stärkere, sondern auch den Schwächen eines Monsters angepasste Ausrüstung. Ob scharfe Klinge, Feuer oder Gift - mit der richtigen Waffe wird ein Monster-Kampf schon einfacher. Nun gilt es nur noch, die Schwachstellen am riesigen Monsterkörper ausfindig zu machen - manchmal hilft da auch nur ein Sprung auf den Rücken eines großen Viechs, um die verwundbaren Stellen auch erreichen zu können." Monster Hunter: World wird Anfang 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die PC-Fassung folgt später.