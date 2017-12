BigEl_nobody hat geschrieben: ? Heute 14:30 Und nur mal als Referenz: In Monster Hunter 4 gab es insgesamt 51 große Monster (inkl. verschiedener Subspecies).

Und nur mal als Referenz: In Monster Hunter 4 gab es insgesamt 51 große Monster (inkl. verschiedener Subspecies).Wenn man bei World in eine ähnliche Größenordnung erreicht gäbs wirklich nichts zu meckern.

...und in MH XX kann man iirc 89(?) grosse Monster Jagen... draunter natürlich viele Subspezies.In MHW sind bislang 21 Monster aus Trailern etc. bekannt, davon ist bislang nur 1 als Subspezie einzuordnen (Radobaan als stachligerer Uragaan) und auch nur 2 von den 21 sind Drachenälteste (Nergigante und Zorah Magdaros). Und bislang sind auch nur 6 aus vorigen Monster Hunter Teilen bekannt.Auch in Anbetracht der Tatsache dass die Entwickler sich sicherlich noch ein paar Überraschungen aufheben wollen und wir auch erst 4 Jagdgebiete kennen würde ich schon davon ausgehen dass da noch in die Releaseversion einiges reingepackt wird.Interessant könnte es bei den weiteren Plänen über "die noch nicht gesprochen werden kann" werden, möglicherweise wird dann der (fehlende) G-Rank kostenpflichtig nachgereicht ?