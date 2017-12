Capcom wird den Betatest von Monster Hunter: World auf PlayStation 4 wiederholen. Die zweite Betaphase beginnt am 22. Dezember 2017 um 18:00 Uhr und endet am 26. Dezember 2017 um 17:59 Uhr. Diesmal werden alle PlayStation-4-Spieler an der Beta teilnehmen können. Ein PlayStation-Plus-Account wird nicht benötigt. Die Betaversion ist inhaltlich identisch mit der Betaversion, die am vergangenen Wochenende ausprobiert werden konnte."Hunter, die an der Beta teilnehmen, können sich über drei Quests hinweg drei unterschiedlichen wie gefährlichen Monstern entgegen stellen und dabei zwei unterschiedliche Gebiete erkunden. Im Uralten Wald gilt es, den verfressenen Groß-Jagras zur Strecke zu bringen, der kleinere Monster gerne im Ganzen verschlingt und seinen Bauch dabei kugelrund aufbläht. Außerdem erwartet euch dort der Anjanath, der mit seinem extremen Territorialverhalten kein Gegner ist, den man leichtfertig unterschätzen sollte. Bei beiden gilt natürlich: die Umgebung immer Auge behalten und das komplexe Ökosystem von Monster Hunter: World für sich ausnutzen. Für alle Jäger, die mutig genug sind, sich zur Wildturm-Ödnis aufzumachen, heißt es oberste Vorsicht, wenn der dort ansässige Barroth gejagt werden soll. Der Barroth, der eine markante Ähnlichkeit zu einer großen Felsformation aufweist, ist schwerstens gepanzert und hält sich gerne in den matschigen Gewässern südlich der Sandwüste auf."