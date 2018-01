Während Besitzer einer PS4 oder Xbox One sich bereits in zwei Wochen in Monster Hunter: World auf die Pirsch begeben dürften, müssen sich ambitionierte PC-Jäger wohl noch bis zum Herbst gedulden.Nach Angaben von PC Gamer lieferte Ryozo Tsujimoto von Capcom im Gespräch mit Gamesradar jetzt Gründe für die Verspätung. Vor allem ist die mangelnde Erfahrung des Teams bei der PC-Entwicklung verantwortlich: Monster Hunter: World ist tatsächlich das erste PC-Spiel, an dem innerhalb des Studios gearbeitet wird. Dabei erweisen sich vor allem die Arbeiten an Server-Technologien und Matchmaking als Herausforderung, die mehr Zeit beansprucht."Wir wollen die Konsolen-Versionen erst aus den Füßen haben und danach nehmen wir uns zusätzliche Zeit und werden versuchen, die PC-Version so gut wie möglich hinzubekommen", so Tsujimoto. "Für den PC ist außerdem zusätzliche Arbeit nötig. Auf der Konsole nutzen wir das First Party Matchmaking, bei dem man sich sowohl beim PSN als auch bei Xbox Live im Prinzip einfach nur anstöpselt. Auf dem PC müssen wir uns dagegen mehr ins Zeug legen, um unser eigenes Matchmaking zu realisieren. Ich hoffe, PC-Nutzern macht es nichts aus, etwas länger warten zu müssen, damit wir ihnen eine wirklich großartig optimierte PC-Spielerfahrung liefern können."Letztes aktuelles Video: Januar-Trailer