Monster Hunter: World: Spielbarer Gastauftritt von Geralt von Riva (The Witcher) und Probeversion angekündigt - 4Players.de

Zusätzlich zur Erweiterung Monster Hunter: World - Iceborne hat Capcom eine Kooperation mit CD Projekt Red angekündigt. So wird Geralt von Riva aus The Witcher 3: Wild Hunt demnächst einen Gastauftritt in Monster Hunter: World haben. Den professionellen Monsterjäger wird man selbst spielen können."Geralt ist ein wahrer Meister des Schwertkampfes und gilt gleichzeitig als einer der tödlichsten Krieger in der Welt von The Witcher. Besitzer und Spieler von Monster Hunter: World können seinen charakteristischen Kampfstil nutzen, indem sie Schwertkampf, Kampfmagie und eine Auswahl an Monsterjagdausrüstung nahtlos miteinander verbinden. Die Sprecherrolle des Hexers übernimmt erneut Doug Cockle - die englische Stimme von Geralt von Riva. Außerdem kehren auch die Sprecher zurück, die den Weißen Wolf in der deutschen, französischen, italienischen, spanischen und japanischen Version von The Witcher 3: Wild Hunt zum Leben erweckt haben."Der Witcher-inspirierte Inhalt erscheint voraussichtlich Anfang 2019 als kostenloses Update für Monster Hunter: World auf PlayStation 4 und Xbox One. Das PC-Update soll zeitnah folgen. Weitere Details zur Zusammenarbeit werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Spieler, die Monster Hunter: World noch nicht ausprobiert haben, können ab dem 12. Dezember eine (kostenlose) Probeversion des Hauptspiels auf PlayStation 4 und Xbox One runterladen. Die Probeversion ist bis zum 17. Dezember um 23:59 Uhr erhältlich. Die Probeversion erlaubt es neuen Spielern, Quests bis zum 3-Sterne-Level und Online-Multiplayer-Inhalte bis Jägerrang 4 zu erleben. "Damit können eine Vielzahl von Quests, Crafting und Ausrüstungs-Upgrades sowie der einzigartige kooperative Multiplayermodus des Spiels ausprobiert werden. Weiterhin lässt sich gespeicherter Fortschritt ins Hauptspiel übernehmen.""In der Zwischenzeit kehrt die Kulve-Taroth-Eroberung am 20. Dezember zurück. Dies ist eine spezielle Event-Quest, die es bis zu 16 Spielern in Vierergruppen erlaubt, sich für ein gemeinsames Ziel zusammenzuschließen. Allerdings erwartet Spieler dieses Mal eine noch kräftigere, kampfgehärtete Version dieses kolossalen Monsters, das auch wertvollere Belohnungen bietet. Als weiteres spezielles Dankeschön an Hunter überall in der Welt, und um ein Jahr seit der Veröffentlichung von Monster Hunter: World zu feiern, kündigt Capcom das The Appreciation Fest an, das zum Jubiläum der Spielveröffentlichung im Januar 2019 steigt. Das The Appreciation Fest bringt eine neu dekorierte Versammlungshalle, Spezialausrüstung, die in brandneuen Questen verdient werden kann, und eine Reihe von Jubiläumsquests für alle mit sich."Letztes aktuelles Video: The Witcher 3 Wild Hunt Collaboration Trailer