Monster Hunter: World: Witcher-Event beginnt im Februar auf Konsolen - 4Players.de

[PS4/X1] Ready your blades! Geralt of Rivia from @witchergame voyages into #MHWorld in a free title update on Feb 8. pic.twitter.com/ljdmX8AAmI — Monster Hunter (@monsterhunter) 11. Januar 2019

OH LAWD HE COMIN!



"The Greatest Jagras" is out for revenge during the first half of the Appreciation Fest (Jan 26 ~ Feb 8)! Gear up and fight this massive foe for a chance of getting THICC rewards! pic.twitter.com/fUGzuANMm7 — Monster Hunter (@monsterhunter) 11. Januar 2019

Das Witcher-Event in Monster Hunter: World beginnt am 8. Februar 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One (als kostenloses Update). Die PC-Version wird später mit dem Witcher-inspirierten Inhalt versorgt. Im Zuge des Events wird man Geralt von Riva aus The Witcher 3: Wild Hunt selbst spielen können."Geralt ist ein wahrer Meister des Schwertkampfes und gilt gleichzeitig als einer der tödlichsten Krieger in der Welt von The Witcher. Besitzer und Spieler von Monster Hunter: World können seinen charakteristischen Kampfstil nutzen, indem sie Schwertkampf, Kampfmagie und eine Auswahl an Monsterjagdausrüstung nahtlos miteinander verbinden. Die Sprecherrolle des Hexers übernimmt erneut Doug Cockle - die englische Stimme von Geralt von Riva. Außerdem kehren auch die Sprecher zurück, die den Weißen Wolf in der deutschen, französischen, italienischen, spanischen und japanischen Version von The Witcher 3: Wild Hunt zum Leben erweckt haben."Darüber hinaus findet vom 26. Januar 2019 bis zum 21. Februar 2019 "das Fest der Dankbarkeit" zum ersten Jahrestag der Konsolen-Veröffentlichung auf PC, PS4 und Xbox One statt ( Details ).Letztes aktuelles Video: The Witcher 3 Wild Hunt Collaboration Trailer