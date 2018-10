Persona 5: Dancing in Starlight: Charakter-Trailer zeigt die Phantom Thieves - 4Players.de

“Rivers in the Desert”

“Wake Up, Get Up, Get Out There” Jazztronik Remix

“Keeper of Lust”

“Blooming Villain” Atlus Konishi Remix

“Hoshi to Bokura to” Tofubeats Remix

“Tokyo Daylight” Atlus Kozuka Remix

“Wake Up, Get Up, Get Out There”

“Rivers in the Desert” Mito Remix

“Booming of Villain”

“Life Goes On”

“Price”

“Whims of Fate” Yukuhiro Fukutomi Remix

“Beneath the Mask” KAIEN Remix

“Will Power” Shacho Remix

“Last Surprise” Taku Takahashi Remix”

“Haha no Ita Hibi” Atlus Kitajoh Remix

“Life Will Change” Atlus Meguro Remix

“Jaldabaoth ~Our Beginning”

“Last Surprise”

“Life Will Change”

“Groovy”

“One Nightbreak”

“Rivers in the Desert” Persona Super Live P-Sound Bomb 2017

“Hoshi to Bokura to”

“Last Surprise” Jazztronik Remix

In Persona 5: Dancing in Starlight stehen Schüler und Schülerinnen der Shujin Academy auf der Tanzfläche - genauer gesagt die Phantom Thieves. "Der Spieler wählt zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden (...) Charaktere, die zusammen auf der Tanzfläche gut performen, können den 'Fever'-Mode auslösen. So kann der Spieler seine Lieblingskombination an Tänzern selbst zusammenstellen. In 'Social' bauen die Spieler ihre Beziehung zu den Charakteren durch Mini-Events noch weiter aus. Erfüllen die Spieler die Bedingungen der Charaktere, werden dadurch besondere Events und Items freigeschalten", schreibt der Publisher. Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight ist ab 4. Dezember 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich. Auch eine Persona Dancing: Endless Night Collection mit beiden sowie einem Bonus-Downloadcode für Persona 4: Dancing All Night auf PS4 ist geplant. Sowohl japanische als auch englische Voice-Over (Sprachausgabe) sind enthalten.Letztes aktuelles Video: Charakter-TrailerLaut Gematsu sind folgende Songs dabei: