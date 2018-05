Letztes aktuelles Video: Zombies - Voyage of Despair Ankuendigung



Activision hat bei der Vorstellung von Call of Duty: Black Ops 4 am 17. Mai enthüllt, das der Shooter, der am 12. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird, gleich drei Zombie-Karten beinhaten wird.Neben IX werden auch Blood of the Dead und Voyage of Despair enthalten sein - letzteres verlegt die Zombie-Apocalypse ausgerechnet auf den Luxusliner "Titanic".