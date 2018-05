Call of Duty: Black Ops 4: Treyarch über Battle Royale und Kampagnen-Verzicht; Gerüchte zum Season Pass - 4Players.de

Die Ideen für den eigenen Battle-Royale-Modus "Blackout" in Call of Duty: Black Ops 4 wurden Anfang 2017 gefasst. Dan Bunting (Co-Leiter von Treyarch) sagte in einem Interview gegenüber Eurogamer : "Es war kein Geheimnis in der Spiele-Branche, dass Battle Royale die Welt im Sturm erobern würde, als diese Spielvariante Anfang des letzten Jahres zum ersten Mal einschlug. Unser Team besteht aus leidenschaftlichen Spielern. Natürlich spielen wir die Spiele, die jeder spielt. Wir haben Anfang letzten Jahres viele verschiedene Spiele gespielt und es war eindeutig ein Phänomen, das die Spieleindustrie verändern würde. Unsere Ideen begannen sich zu dieser Zeit zu konkretisieren."Wie viele Spieler sich im Blackout-Modus bekämpfen werden, ist noch nicht benannt worden, weil die Entwickler weiterhin am Feintuning feilen würden. Blackout wird aber die größte Spielerzahl (gleichzeitig aktive Spieler in einer Partie) in der Geschichte von Treyarch haben. Die höchste CoD-Spielerzahl lag bislang bei 18 (Ground War), während Sledgehammer Games im sozialen Hauptquartier 48 Spieler unterbringen konnte. Last but not least wollen die Entwickler 60 Bilder pro Sekunde in diesem Modus sicherstellen.Die Entscheidung, auf die Einzelspieler-Kampagne zu verzichten, hat Treyarch nur für Call of Duty: Black Ops 4 getroffen, erklärte Yale Miller (Senior Producer) in einem Interview mit Daily Star . "Der Einzelspieler-Modus fehlt nur zu diesem Zeitpunkt. Ich denke wirklich, dass wir bei jedem Spiel, das wir machen (...), uns fragen, was die Fans am meisten schätzen werden. Wenn das eine weitere traditionelle Kampagne ist, dann machen wir eine weitere traditionelle Kampagne. Aber im Moment sind unsere Ziele für Black Ops 4 nur [Multiplayer, Zombies und Blackout], darauf wollen wir uns konzentrieren. (...) Im Hinblick auf die Zukunft der Franchise: Infinity Ward und Sledgehammer haben ihre eigenen großartigen Teams, sie machen ihr eigenes Ding. Und ich habe keine Ahnung, was sie tun!"Miller meinte weiter, dass der Blackout-Modus (Battle Royale) in zukünftigen Call-of-Duty-Spielen aufgrund "seiner Einzigartigkeit" (von und für Treyarch) nicht fortgeführt werden muss. Wenn Battle Royale bei anderen Call-of-Duty-Titeln Einzug halten sollte, würde die Umsetzung des Modus wohl anders aussehen. Miller: "Sie konnten zum Beispiel kein Blackout machen ... denn das ist einfach Black Ops durch und durch (...) Ich liebe narrative Spiele und es gibt einen Platz für narrative Spiele, aber für uns und das, was wir tun wollten, war es die richtige Entscheidung [keine Einzelspieler-Kampagne zu haben]."Darüber hinaus berichtet CharlieIntel basierend auf unbestätigten Informationen von GamingIntel , dass kein Season Pass für den Mehrspieler-Modus angeboten werden soll, sondern die neuen Karten kostenlos verteilt werden (Stichwort: Game as a Service). Gegenüber Polygon hatte Treyarch bereits angedeutet, dass sie "neue Pläne" für DLCs hätten und "sich die Fans darüber freuen würden". Während der Mehrspieler-Modus keine kostenpflichtigen Karten und Co. in Form eines Season-Passes erhalten könnte, soll aber ein Erweiterungspass für den Zombies-Modus geplant sein. Diese Spekulationen haben Activision Blizzard und Treyarch nicht kommentiert. Mikrotransaktionen via Call of Duty Points werden jedenfalls in Call of Duty: Black Ops 4 mit von der Partie sein.