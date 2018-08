Call of Duty: Black Ops 4: Neu angekündigter Heist-Modus in der aktuellen Beta spielbar - 4Players.de

Call of Duty: Black Ops 4 bekommt einen neuen Modus namens Heist - das wurde im Rahmen eines Livestreams zum heute bzw. morgen startenden Private-Beta-Wochenende 2 bekanntgegeben ( via charlieintel.com ). Die Spielvariante soll bereits an diesem Wochenende in der Beta zur Verfügung stehen. Zwei Teams versuchen darin, ein Bündel Cash zu schnappen und es für die Extraktion zu einem Heli-Landeplatz zu bringen.



Sobald man den Geldbeutel am dafür vorgesehenen Ort aufgehoben hat, fliegt der Hubschrauber los, um an einem Extraktionspunkt zu landen, der per Zufallsgenerator auf der Karte markiert wird. Der Modus soll rundenbasiert ablaufen und eine limitierte Zahl an Leben bieten. Wurde jemand getroffen, muss ihm ein Teammitglied wieder aufhelfen, um ihn zurück ins Spiel zu bringen - ein Mechanik, die auch im Battle-Royale-Modus Blackout zum Einsatz kommt.



Der Klasseneditor steht in Heist nicht zur Verfügung. Stattdessen werden alle "Gameplay-Features" im Laufe des Matches verdient. Man soll allerdings innerhalb des Modus aufsteigen können (zum Vergrößern anklicken):



Screenshot - Call of Duty: Black Ops 4 (PC) Sobald man den Geldbeutel am dafür vorgesehenen Ort aufgehoben hat, fliegt der Hubschrauber los, um an einem Extraktionspunkt zu landen, der per Zufallsgenerator auf der Karte markiert wird. Der Modus soll rundenbasiert ablaufen und eine limitierte Zahl an Leben bieten. Wurde jemand getroffen, muss ihm ein Teammitglied wieder aufhelfen, um ihn zurück ins Spiel zu bringen - ein Mechanik, die auch im Battle-Royale-Modus Blackout zum Einsatz kommt.Der Klasseneditor steht in Heist nicht zur Verfügung. Stattdessen werden alle "Gameplay-Features" im Laufe des Matches verdient. Man soll allerdings innerhalb des Modus aufsteigen können (zum Vergrößern anklicken):



Das zweite Private-Multiplayer-Beta-Wochenende für PS4 und Xbox One beginnt am Freitag, den 10. August, um 19 Uhr und endet am Montag, den 13. August, um 19 Uhr. Für PC-Spieler gibt es eine eigene offene Beta ab Samstag, den 11. August, um 19 Uhr bis Montag, den 13. August. Wer teilnehmen möchte, benötigt ein Blizzard Battle.net-Konto für den Zugriff. Fans, die das Spiel über Battle.net im Vorverkauf erwerben, erhalten einen ganzen zusätzlichen Tag und können ab Freitag, den 10. August, um 19 Uhr mit Freunden und anderen Mitgliedern der Community zu spielen.

Letztes aktuelles Video: Multiplayer Beta Trailer