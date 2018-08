Call of Duty: Black Ops 4: Offener Multiplayer-Betatest auf PC gestartet - 4Players.de

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit oder höher

Prozessor: Intel Core i5 2500k oder ein vergleichbarer AMD-Prozessor

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplatte: 25 GB freier Festplattenspeicher

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 660 2 GB / GTX 1050 2GB oder AMD Radeon HD 7850

DirectX: Mit Version 11.0 kompatible oder vergleichbare Grafikkarte

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Soundkarte: Mit DirectX kompatibel



Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Prozessor: Intel Core i7 4770k oder ein vergleichbarer AMD-Prozessor

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Festplatte: 25 GB freier Festplattenspeicher

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1060 6 GB oder AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX: Mit Version 11.0 kompatible oder vergleichbare Grafikkarte

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Soundkarte: Mit DirectX kompatibel

An diesem Wochenende findet die (zweite) Private-Multiplayer-Beta von Call of Duty: Black Ops 4 für Vorbesteller (bei teilnehmenden Händlern) auf PlayStation 4 und Xbox One statt und seit gestern Abend um 19 Uhr können auch alle interessierten PC-Spieler teilnehmen - allerdings handelt es sich hierbei um eine Open Beta, d. h. alle interessierten Spieler und nicht nur Vorbesteller können den anstehenden Shooter via Battle.net ausprobieren. Die offene PC-Beta läuft bis Montag, den 13. August. Wer teilnehmen möchte, benötigt ein Blizzard-Battle.net-Konto für den Zugriff. Activision, Treyarch und Beenox : "In der Mehrspieler-Beta von Black Ops 4 für PC können Spieler auf sechs verschiedenen Karten kämpfen. Vier dieser Karten konntet ihr bereits auf vorherigen Events sehen und zwei Karten sind neu: Gridlock und Hacienda. Spieler erhalten außerdem Zugriff auf eine Mischung von neuen und wiederkehrenden Spezialisten und neue Gameplay-Mechaniken. Die Mehrspieler-Beta umfasst neben dem neuen zielbasierten Modus 'Kontrolle' auch bekannte und beliebte Spielmodi wie Team-Deathmatch, Herrschaft, Hardpoint und Suchen & Zerstören."Außerdem wurden die Mindestsystemvoraussetzungen und die empfohlenen Systemvoraussetzungen für die PC-Beta veröffentlicht (nur für die Beta).Minimum:Empfohlen:Letztes aktuelles Video: Multiplayer Beta Trailer