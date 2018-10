Call of Duty: Black Ops 4: Video-Vorstellung der Multiplayer-Modi "Control" und "Heist" - 4Players.de

Die Entwickler von Treyarch stellen im folgenden Video die verschiedenen Multiplayer-Modi von Call of Duty: Black Ops 4 vor. Der Shooter wird am 12. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Neben "Control" wird unter anderem der Multiplayer-Modus "Heist" vorgestellt. Diesmal wird auf eine Kampagne zugunsten des Battle-Royale-Modus "Blackout" verzichtet. Unsere letzte Vorschau hinterließ einen befriedigenden Eindruck.

In der offiziellen Pressemitteilung vom Publisher heißt es:

"Call of Duty: Black Ops 4 bietet harte, realistische Mehrspieler-Kämpfe, das größte Zombies-Paket aller Zeiten mit drei vollwertigen Untoten-Abenteuern und Blackout, wo das Black Ops-Universum in einem gewaltigen Battle Royale-Erlebnis zum Leben erwacht". Zur PC-Version heißt es weiter: "Black Ops 4 wird das wohl stabilste, ausgefeilteste und modifizierbarste Call of Duty für PC aller Zeiten werden. Die Bildwiederholfrequenz wird nicht beschränkt, es besitzt eine 4K-Auflörung, HDR, unterstützt Ultrawide-Monitore und spezielle Features nur für die PC-Community."

Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Modi