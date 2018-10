Call of Duty: Black Ops 4: Update mit Stabilitäts-Verbesserungen, Lags sollen langfristig verringert werden - 4Players.de

Nach dem Start der Vollversion von Call of Duty: Black Ops 4 beschwerten sich manche Spieler über Verzögerungen in Online-Matches des Shooters. Das Portal dsogaming.com sprach in dem Zusammenhang sogar von einem regelrechten "Lagfest", weil die Server-Tickrate nicht wie in der Beta auf eine 60-Hertz-Rate eingestellt gewesen sei, sondern nur noch auf langsame 20 Hertz.



Oder anders ausgedrückt: Die Server nahmen demnach in der Beta dreimal so oft Kontakt mit dem Spielrechner auf, wodurch schnelle Bewegungen natürlich neuerdings weniger akkurat erfasst würden. Vor allem angesichts gängiger hoher PC-Framerates wie 90 oder 120 Bilder pro Sekunde könne man so kaum ein Gefühl für Treffer entwickeln - so das Magazin. In einem Statement zum Update von Sonntag, 21. Oktober bezog Activision allerdings auf Reddit Stellung und gelobte Besserung:



"Wir arbeiten ununterbrochen daran, das Spiel - und insbesondere die Performance - zu optimieren, um das qualitativ bestmögliche Online-Erlebnis für unsere Spieler sicherzustellen. Für einen Game-Launch mit derart massiven Publikums-Ausmaßen wie dem unseren, der auf so viele weltweite Server auf einmal zugreift, konfigurieren wie die Infrastruktur so, dass die Spiel-Stabilität als höchste Priorität über allen anderen Faktoren liegt. Jetzt, da wir uns nach dem Launch des Spiels befinden, fokussieren wir uns darauf, der Netzwerk-Performance rund um den Globus Feintuning zu verpassen, indem wir die Daten unter Realbedingungen gesammelt haben.



Im Laufe der nächsten zwei Wochen werden wir für unser Netzwerk mehrere Updates ausrollen, um auf dem Erlebnis unserer Spieler seit dem Start aufzubauen. Wie wir schon immer gesagt haben: Der Launch ist nur der Anfang, wir sind engagiert, Black Ops 4 zum am besten unterstützten Spiel zu machen, das wir je ausgeliefert haben. Dies ist eine Reise, welche konstante Anpassungen, Verbesserungen und Ergänzungen umfasst."





"Call of Duty Black Ops 4 October 21st Patch Release Notes General Miscellaneous Addressed a crash at the end of matches for Master Prestige players in Multiplayer and Zombies. We’re planning further improvements for related UI issues in a future update. General stability improvements across all modes.

Zombies Miscellaneous Addressed a crash when crafting the Shield with Frugal Fetish equipped. Various stability fixes across all maps. Blood of the Dead Addressed an issue with the Shield not displaying the correct updated version for the player. Classified Addressed a crash when turning on the power in a Custom Mutations match.

Blackout Stash Looting Addressed an issue where players had to scroll right or left on the d-pad multiple times to navigate through Stash lists. Circle Collapse Addressed an issue where the Collapse circle would sometimes appear invisible to players.

Multiplayer Scoreboard Addressed an issue that highlighted the wrong score on the scoreboard if the scoreboard was opened immediately after death. Specialists Jumping while sprinting with Ruin now performs the same as with all other Specialists."



