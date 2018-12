Call of Duty: Black Ops 4: Neue Operation mit diversen Änderungen und kostenlosen Inhalten im Anmarsch - 4Players.de

Mit der Operation Absolute Zero wollen Activision Blizzard und Treyarch am 11. Dezember das bislang größte Update für Call of Duty: Black Ops 4 veröffentlichen. Es beinhaltet u.a. einen neuen Spezialisten sowie Anpassungen an der Blackout-Karte, am Schwarzmarkt und dem Zombiemodus.Bei dem ersten hinzugefügten Spezialisten seit Launch handelt es sich nach Angaben auf der offiziellen Webseite der Entwickler um eine Hackerin, die sowohl in klassischen Mehrspieler-Gefechten als auch im Blackout-Modus für Ablenkungsmanöver und Verwirrung auf dem Schlachtfeld sorgen soll. Sie lässt sich durch das Meistern von Tier 1 im Schwarzmarkt freischalten.Passend zur Jahreszeit werden zudem Änderungen bei der Beleuchtung und den Witterungsverhältnissen im Battle-Royale-Modus vorgenommen. Auch andere Karten wie Nuketown Island, Hydro Dam und Factory sollen eine leichte visuelle Überarbeitung erhalten. Abseits der grafischen Änderungen wird die Battle-Royale-Karte auch inhaltlich umgekrempelt und um eine Luxusyacht erweitert. Mit der Secret Santa Nahkampf-Waffe, dem SWAT Sturmgewehr und der Daemon 3XB SMG enthält das Update außerdem drei neue Waffen, inklusive freischaltbarer Fadenkreuz-Varianten und Skins. Auch können durch das erfolgreiche Absolvieren der "Blackout Zombie Character Missions" die vier Protagonisten aus dem Zombiemodus freigeschaltet werden. Auf dem Schwarzmarkt finden sich außerdem weitere Personalisierungsmöglichkeiten von Kriegsbemalungen über spezielle Outfits bis hin zu freischaltbaren Ausrüstungsgegenständen.Schon am 10. Dezember soll in einem ersten Schritt ein neues Rüstungsreparatursystem vorgestellt sowie Verbesserungen am Audio-System und der Waffenbalance bei SDM und Spitfire vorgenommen werden.Am 13. Dezember startet außerdem das Feiertagsevent, bei dem man sich saisonale Gegenstände verdienen kann. Genau wie die Änderungen im Rahmen von Operation Absolute Zero steht auch dieser Inhalt zunächst nur exklusiv für die PS4 zur Verfügung, während man sich auf den anderen Plattformen noch etwas länger gedulden muss. Das Update ist kostenlos.Letztes aktuelles Video: Nuketown Trailer