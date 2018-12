Call of Duty: Black Ops 4: Activision stellt kostenpflichtige Inhalte im Rahmen des Season Pass vor - 4Players.de

Neben den kostenlosen Inhalten spendieren Treyarch und Activision Blizzard dem Shooter Call of Duty: Black Ops 4 auch kostenpflichtige Erweiterungen, die mit dem Season Pass abgedeckt werden. Zunächst erhalten nur PS4-Spieler Zugriff auf die erste Inhaltslieferung [LK1].Diese enthält mit Elevation und Madagaskar zum einen zwei neue Mehrspielerkarten und zum anderen wird mit Dead of the Night auch ein neues Erlebnis für den Zombiemodus geboten, an dem in der englischen Version u.a. die Schauspieler Helena Bonham Carter als Madame Mirela, Kiefer Sutherland als Gideon Jones (im Deutschen synchronisiert von Tobias Meister), Brian Blessed als "Der Brigadier" und Charles Dance als Butler Godfrey mitwirkten.Zudem erhalten Besitzer des Season Pass sofort Zugriff auf den Charakter Reaper. Der Söldner-Cyborg ist bereits aus Black Ops 3 bekannt und zählte dort zu den populären Spezialisten.Letztes aktuelles Video: Black Ops Pass Update