Call of Duty: Black Ops 4: Treyarchs David Vonderhaar weist Schuld an neuen Beutekisten von sich - 4Players.de

Treyarchs Sprachrohr David Vonderhaar hat laut Dualshockers.com sein früheres Versprechen gebrochen, dass in Call of Duty: Black Ops 4 keine Charaktere hinter Lootboxen stecken werden. Dies sei allerdings nicht mehr wahr, nachdem vor kurzem entsprechende "Reserve Cases" eingeführt wurden, die auch gegen Echtgeld in gebündelten "Reserve Crates" käuflich zu erwerben sind. Das Update kam am 19. Februar im Rahmen des "Great Heist"-Updates. Auf Reddit verteidigte sich Vonderhaar mittlerweile - und sein Versprechen, das er vorm Start des Spiels gegeben hatte. Im Entwicklungsprozess gebe es Dinge, die sich ändern, ohne dass er Einfluss darauf habe. Das sei umso mehr der Fall, wenn es um das Fällen geschäftlicher Entscheidungen gehe. Explizit schob er Publisher Activision also nicht den schwarzen Peter zu, es klingt aber stark nach solch einer indirekten Schuldzuweisung. Hier geht es zum kompletten Statement. Dualshockers.com umreißt das Problem an den neuen Beutekisten folgendermaßen:"the new Black Market system allows players to earn reserve cases in the game, which give you one in-game item. However, players can also purchase Reserve Crates, which includes three cases, netting you three total items, for 200 COD points. It’s a complicated process, however, it takes a long time to earn cases, and because of this, combined with the fact that some content is now held behind a pay well, people are upset"