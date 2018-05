Onrush: Offener Betatest des Arcade-Rennspiels gestartet - 4Players.de

Aktualisierung vom 18. Mai 2018, 8:06 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 9. Mai 2018, 19:27 Uhr:

Verfügbare Fahrzeugklassen

RUSH Firewall: RUSHen hinterlässt eine zerstörerische Feuerschneise verbrannter Erde .

Fähigkeit Crashbang: Deine Grabsteine blenden deine Gegner, wenn sie von ihnen aufgesammelt werden.

Eigenschaft Tumbler: Verdiene RUSH durch vor- und rückwärts gedrehte Flips.



RUSH Turbulence: RUSHen hinterlässt einen zerstörerischen Wirbel turbulenter Luft.

Fähigkeit Touchdown: Rechtzeitige Boost-Landungen sind effektiver.

Eigenschaft Spiral: Verdiene RUSH direkt durch das Ausführen von seitlichen Überschlägen.



RUSH Rampage: Fülle deine RUSH-Leiste mit jedem erfolgreich ausgeschalteten Gegner auf.

Fähigkeit Surge: Initiale Nutzung des Boost ist kräftiger, aber auch kostspieliger.

Eigenschaft Pinpoint: Verdiene RUSH direkt durch knappes Verfehlen Deiner Gegner.



RUSH Blockade: RUSHen hinterlässt Hindernisse auf der Strecke, die deine Gegner behindern.

Fähigkeit Shield: Gebe nahegelegenen Teammitgliedern einen Schild, der sie vor starken Schlägen schützt.

Eigenschaft Impact: Verdiene RUSH durch Takedowns deiner Gegner.

Inzwischen haben Codemasters und Koch Media den offenen Betatest von Onrush im unten aufgeführten Umfang auf PS4 und Xbox One gestartet. Interessierte können dem Arcade-Racer (zur Vorschau ) also noch bis Sonntag auf den Zahn fühlen. Auch ein neuer Trailer wurde anlässlich des Open-Beta-Starts veröffentlicht:Codemasters hat einen offenen Betatest von Onrush auf PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Die Testphase für das Arcade-Rennspiel startet am 17. Mai (Donnerstag) um 15:00 Uhr. Die Betaphase läuft bis zum 20. Mai (Sonntag) um 11:00 Uhr.Die Open Beta umfasst ein Tutorial, das "Superstar-Training" gegen KI-gesteuerte Gegner und Online-Mehrspieler-Duelle (6-gegen-6). Das "Superstar-Training" kann entweder solo oder online im kooperativen Modus mit Freunden absolviert werden. Im Solo-Modus kann zudem der Photo-Modus genutzt werden. Zwei Strecken (Big Dune Beach und Crater Lake mit unterschiedlichen Wetterkonditionen und Tageszeiten), zwei Spielmodi (Overdrive und Countdown) und vier Fahrzeugklassen stehen zur Verfügung.BladeVortexInterceptorTitan"Während der Open Beta können die Fahrer, sowohl im "Superstar-Training" als auch im Online-Mehrspieler-Modus, wertvolle Level-Ups erhalten und nützliche Belohnungen in Form von Crashtags oder platzierbaren Grabsteinen erhalten, wenn sie selber abgewrackt werden oder ihre Rivalen spektakulär an die Wand schicken."Onrush erscheint am 5. Juni 2018 für PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Choose Your Weapon