World of WarCraft: Battle for Azeroth: Wogen der Rache: Erstes Inhaltsupdate steht in den Startlöchern - 4Players.de

23. Januar: Normaler und Heroischer Schwierigkeitsgrad

30. Januar: Mythischer Schwierigkeitsgrad und 1. Flügel des Schlachtzugsbrowsers

13. Februar: 2. Flügel des Schlachtzugsbrowsers

27. Februar: 3. Flügel des Schlachtzugsbrowsers

Am 12. Dezember 2018 wird mit "Tides of Vengeance" (Wogen der Rache) das erste Inhaltsupdate für World of WarCraft: Battle for Azeroth erscheinen. Die Kriegskampagne wird fortgesetzt und die Geschichten rund um Saurfang, Tyrande und Vol'jin werden fortgeführt. Außerdem wird es "Fraktionsübergriffe" geben - so etwas wie die Invasionen aus World of WarCraft: Legion. Die Allianz bzw. die Horde greift ein Gebiet an und damit sind alle Weltquests in dem Areal nicht verfügbar. Zugleich wird eine neue Kriegsfront implementiert, und zwar in Darkshore (Dunkelküste). Blizzard : "Im aschgrauen Schatten von Teldrassil schlagen die Nachtelfen gegen die Verlassenen zurück, um das Heimatland ihrer Ahnen in einer brandneuen kooperativen Kriegsfront zurückzuerobern. Zwischen den Schlachten werden Spieler entdecken, was sie in einer von den Feuern des Krieges neu geformten Version der Zone Dunkelküste erwartet. Diese neue Kriegsfront ist ab dem 12. Dezember für Allianzspieler verfügbar. Außerdem verkürzen wir den Kriegsfrontzyklus während der ersten zwei Wochen, damit Spieler beider Fraktionen noch vor den Feiertagen in den Genuss der Kriegsfront und all ihrer Belohnungen kommen können."Zwei neue Schlachtzüge werden eingeführt. Der Schlachtzug (PvE) "Die Schlacht um Dazar'alor" wird sich je nach Fraktion unterschiedlich spielen. Die Allianz startet einen Angriff auf die Pyramide in Dazar'alor (Zuldazar) und wird König Rastakhan herausfordern. Die Horde wird die Stadt verteidigen, die Allianz in Richtung Hafen zurückdrängen und gegen Jaina auf Hoher See kämpfen. Sechs Bosskämpfe wird es in dem Schlachtzug geben. Mit dieser Instanz sind ebenfalls die Verbündeten Völker "Kul Tiran" (Allianz) und "Zandalari" (Horde) verknüpft, die bei "ehrfürchtigem Ruf" (Zandalari/Proudmoore) freigeschaltet werden. Der zweite Mini-Raid wird erst später freigeschaltet und zwei Bosse umfassen. Der Raid mit dem Titel "Crucible of Storms" befindet sich unter "Stormsong Valley" und wird erste Hinweise auf Königin Azshara beinhalten. Allerdings wird Die Schlacht um Dazar'alor erst im nächsten Jahr seine Pforten öffnen. "Crucible of Storms" wird noch später folgen.Raid-Zeitplan:Am 23. Januar 2019 wird ebenfalls die zweite Saison bei den mythischen Schlüsselsteindungeons und beim PvP eingeläutet.Neu sind ebenfalls Traditionsrüstungen für Zwerge und Blutelfen, diverse Weltquests, das Haustierkampfdungeon in Gnomeregan und zwei Inselexpeditionen (Fördewald und Jorundall). Darüber hinaus werden leichte Verbesserungen an der Azeritrüstung vorgenommen. Blizzard : "Mit der Veröffentlichung von Wogen der Rache wird es für Spieler von Mythischen Schlüsselsteindungeons neue Möglichkeiten geben, an bestimmte Azeritrüstung zu gelangen. Diese Spieler können eine neue Währung - Titanenresiduum - verdienen und diese bei Thaumaturg Vashreen gegen bestimmte Gegenstände eintauschen. In diesem Beitrag im englischsprachigen Forum erfahrt ihr mehr darüber. Sobald die 2. Saison für mythische Schlüsselsteindungeons beginnt, führen wir neue Azeritboni ein und verpassen Gegenständen mit aktuell vier Ringen einen fünften Ring. Die Neuauswahlkosten für Azeritboni werden zurückgesetzt und das Zeitfenster wird von 72 Stunden auf 24 Stunden reduziert. Wer freundlichen, wohlwollenden oder respektvollen Ruf bei den Champions von Azeroth erreicht, schaltet jetzt die Quests zum Aufwerten des Herzens von Azeroth für alle Charaktere auf dem Account frei."Letztes aktuelles Video: Update 81 - Überlebensratgeber Wogen der Rache