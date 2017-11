Valkyria Chronicles 4: Ist seit zwei Jahren in Entwicklung und soll zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren

Nach der gestrigen Ankündigung von Valkyria Chronicles 4 hat Produzent Kei Mikami dem PlayStation Blog ein kurzes Interview gegeben und verraten, dass die Entwicklung des Taktik-Rollenspiels bereits vor zwei Jahren begonnen habe und man sich als Ziel gesetzt habe, zu den Wurzeln der Serie zurückzukehren: "Das Ziel dieses Valkyria Projects ist es, die Serie auf einem globalen Level zu erweitern. Seit Valkyria Chronicles 3 im Jahr 2011 haben wir keine Haupttitel mehr veröffentlicht. Unser Ziel war es also von Anfang an, weltweit neues Publikum anzuziehen. Unsere Vision ist es, zu den Wurzeln der ursprünglichen Valkyria Chronicles zurückzukehren und gleichzeitig auf den Verbesserungen der restlichen Serie aufzubauen. Valkyria Chronicles 4 ist der Höhepunkt von allem, was wir bisher gelernt haben."Die Spielwelt soll jedoch weit größer ausfallen als damals: "Das erste Valkyria Chronicles Spiel fokussierte sich auf das kleine Land Gallien. Dieses Mal erweitert sich die Welt und bringt eine epische Geschichte zum Vorschein, die das gesamte Ausmaß des Zweiten Weltkrieges zeigt. Wir kreierten eine Weltgeschichte, die lose auf fernöstlichem Theater basiert und wollen euch die Möglichkeit geben, eine andere Seite des europäischen Konflikts zu erleben. Wie hat sich der Krieg auf andere Kontinente ausgewirkt? Was liegt jenseits von Gallien? Entdeckt den globalen Einfluss des Zweiten Weltkrieges durch mechanische Verbesserungen und narrative Innovationen unserer neuesten Kreation."Auch in punkto Technik verspricht Mikami Fortschritte: "Neue Hardware hat es uns ermöglicht, die wunderschönen Visuals, die ihr kennt und liebt, in ein neues Licht zu tauchen. Um die handgezeichnete Wasserfarben-Ästhetik von Canvas zu vergrößern, vertieften wir die Schatten, damit die Farben mehr hervorstechen. Wir haben auch Echtzeit-Umgebungseffekte hinzugefügt – wie zum Beispiel Fußabdrücke im Schnee oder wegen Hitze flimmernde Luft – ihr bekommt den Eindruck, dass ihr tatsächlich dort seid." Erscheinen soll Valkyria Chronicles 4 2018 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung