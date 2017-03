Allgemein: 2016: Die meisten Einnahmen mit Spiele-Software verzeichneten Tencent, Sony und Activision Blizzard - 4Players.de

Einnahmen in Millionen Dollar; Change: Veränderung der Einnahmen des Jahres im Vergleich zum Vorjahr, * hebt geschätzte Zahlen hervor

Die Marktforscher von Newzoo haben die führenden Unternehmen aus der Computer- und Videospiele-Branche nach ihren Einnahmen ausschließlich durch Spiele-Software in eine Top-25-Liste eingeordnet. Sie berufen sich dabei auf die öffentlich zugänglichen Geschäftsberichte (pro Quartal und Jahr) und eigene Einschätzungen sowie Prognosen. Daten mit Hardware-Bezug oder Elemente, die nichts mit Spiele-Software zu tun haben, wollen sie rausgerechnet haben, was vor allem Microsoft, Nintendo und Sony betreffen soll. Die Einnahmen aus dem Digitalgeschäft (PSN, Xbox Live) sollen aber enthalten sein. Bethesda bzw. Zenimax ist in dieser Liste nicht enthalten, da das Unternehmen seine Geschäftsberichte aufgrund der Rechtsform nicht publik machen muss.Die meisten Einnahmen mit Spiele-Software verzeichnete demnach Tencent - und zwar mit Abstand. Im Anschluss folgen Sony, Activision Blizzard, Microsoft und Apple - wobei gerade bei Sony, Activision Blizzard, Microsoft deutlich wird, wie wichtig weiterhin das 4. Quartal bzw. das Weihnachgeschäft für die Gesamteinnahmen ist.