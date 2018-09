Verkaufscharts: Deutschland: Top 20 im August 2018: F1 2018 vor Mario Kart 8 und GTA 5 - 4Players.de

Im August 2018 führen zwei Rennspiele die deutschen PC- und Konsolenspiele-Verkaufscharts an. F1 2018 von Codemasters macht sich als Neueinsteiger auf der Spitzenposition breit und liegt damit vor Mario Kart 8 (Deluxe), das von Position 8 auf Platz 2 vorfährt. Den dritten Platz belegt der Dauerbrenner Grand Theft Auto 5 . Ein weiterer Neuling ist Madden NFL 19 auf der vierten Position. Darauf folgen Minecraft Super Mario Odyssey (von Platz 13 auf Platz 6) und FIFA 18 (von Platz 1 auf Platz 7).erschien am 28. August 2018 und schaffte in der kurzen Zeitspanne lediglich den Sprung auf Platz 20.Die Top 20 der deutschen Games-Charts ( Quelle ) werden monatlich vom game - Verband der deutschen Games-Branche e.V. und GfK Entertainment ermittelt und beinhalten ausschließlich Verkäufe im Einzelhandel bzw. Boxed-Versionen (ohne Digitalverkäufe).Die deutschen Games-Charts werden monatlich game - Verband der deutschen Games-Branche e.V. und GfK Entertainment erhoben. Abgebildet sind die kumulierten Verkaufscharts der Plattformen PC sowie stationärer und tragbarer Spielekonsolen. Das Ranking richtet sich nach den verkauften Einheiten aller Spiele ab einem Preis von 20 Euro. Die Kennzeichnung "NEU" in der Spalte "Vormonat" signalisiert den Neueinstieg oder die Rückkehr eines Spiels in die Top 20.