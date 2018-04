Assetto Corsa Competizione: Frische Impressionen aus Monza - 4Players.de

Screenshot - Assetto Corsa Competizione (PC) Screenshot - Assetto Corsa Competizione (PC) Screenshot - Assetto Corsa Competizione (PC)

Kunos Simulazioni und 505 Games haben neue Screenshots zur Rennsimulation Assetto Corsa Competizione veröffentlicht. Sie geben einen guten Hinweis auf die grafische Qualität, die das italienische Studio mit der Verwendung der Unreal Engine anstrebt.Passend zum GT-Event am vergangenen Wochenende zeigen die Aufnahmen aus der Work-in-Progress-Version erstmals Impressionen von der Rennstrecke Monza und vermitteln zudem Eindrücke der lizenzierten Wagenmodelle von McLaren, Ferrari & Co, die in der Blancpain-GT-Serie an den Start gehen.Auch unterstreichen die Bilder mit einem Blick auf den nassen Asphalt und Regentropfen einmal mehr, dass im Gegensatz zum normalen Assetto Corsa auch ein dynamisches Wettersystem zum Einsatz kommen wird.Genau wie GT Sport oder iRacing will auch Assetto Corsa Competizione seinen Fokus primär auf Online-Rennen und eSport inklusive eines Strafsystems richten.