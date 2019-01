Assetto Corsa Competizione: Early-Access-Update 0.5 bringt Zolder und Jaguar - 4Players.de

Heute wird das Update 0.5 für die Early-Access-Version der Rennsimulation Assetto Corsa Competizione veröffentlicht. Das haben 505 Games und Kunos Simulazioni bekannt gegeben. Es enthält zum einen die belgische Rennstrecke Circuit Zolder, die mit Laserscan-Technologie nachgebildet wurde. Darüber hinaus landet mit dem Emil Frey Jaguar G3 ein weiteres Fahrzeug im Fuhrpark des offiziellen Spiels zur Blancpain GT Series Championship der SRO Motorsports Group."ACC-Fahrer erhalten mit dem V8-Fahrzeug und der herausfordernden belgischen Rennstrecke Zugang zu einer kniffligen Kombination, die in neuen Spezial-Events zum Kampf in den weltweiten Bestenlisten herausfordert. Alle haben die Gelegenheit, bei der "Competizione" mitzumachen", heißt es in der Pressemitteilung.Letztes aktuelles Video: Early Access Update 5 Trailer