Mutant Year Zero: Road to Eden: Taktik-Abenteuer erscheint im Dezember für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Publisher Funcom und Entwickler The Bearded Ladies haben einen neuen Trailer zu Mutant Year Zero: Road to Eden veröffentlicht (siehe unten), in dem sie den Erscheinungstermin verraten: So soll das taktische Adventure mit rundenbasierten Kämpfen à la XCOM und Echtzeit-Stealth ab dem 4. Dezember 2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One bereitstehen. Vorbestellungen sind bereits über die offizielle Website möglich.Mutant Year Zero: Road to Eden ist die Adaption des schwedischen Pen-&-Paper-Rollenspiels "Mutant" (ab 1993). In dem Endzeit-Szenario hat die Natur die Städte zurückerobert. Es gibt keine Menschen mehr. Die Überreste der Zivilisation werden von Mutanten, deformierten Humanoiden und Tieren geplündert, die auf der Suche nach Vorräten sind, um "The Ark" zu versorgen. Von "The Ark" aus unternimmt das Mutanten-Team des Spielers immer wieder neue Expeditionen in die Zone, um Gegenstände zu finden, Überlebende zu retten und nach Erlösung zu suchen. Solch ein "Außenteam" besteht aus bis zu drei Charakteren, die allesamt über eigene Hintergrundgeschichten, Persönlichkeiten sowie verbesserbare Fähigkeiten und Mutationen verfügen. Sie sollen laut den Entwicklern keine austauschbaren Soldaten sein.