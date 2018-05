The Division 2: Soll zum Verkaufsstart mehr Inhalte bieten als der Vorgänger - 4Players.de

Ubisoft und Massive Entertainment wollen die Versäumnisse beim Nachfolger von The Division nicht wiederholen und zum Start des zweiten Teils gleich zu Beginn deutlich mehr Inhalte bieten. Das haben Ubisofts Chief Financial Officer Alain Martinez und CEO Yves Guillemot laut DualShockers im Rahmen einer Telefonkonferenz versprochen.Dabei zeigte sich Guillemot überrascht, wie schnell die Spieler die verfügbaren Inhalte des Vorgängers abgeschlossen hatten und Nachschub forderten. Daher will man nicht nur bereits zum Start von The Division 2 ein ordentliches und umfangreiches Paket schnüren, sondern plant bereits, den Rollenspiel-Shooter auch nach der Veröffentlichung in regelmäßigen Abständen mit neuen Inhalten zu erweitern.Wie mittlerweile bekannt wurde, will Ubisoft den Titel am 31. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen.