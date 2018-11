Blazing Chrome: Klassischer Run-&-Gun-Sidescroller: Plattformen stehen fest; Umgebungen im Trailer - 4Players.de

Publisher The Arcade Crew und Entwickler Joymasher haben die Plattformen bekanntgegeben, auf denen Blazing Chrome Anfang 2019 erscheinen wird. Es sind PC, PlayStation 4 Switch. Die Xbox One bleibt erstmal außen vor. Zugleich ist ein Video veröffentlicht worden (siehe unten), das einen Blick auf die Umgebungen ermöglicht.In Blazing Chrome rebellieren menschliche Widerstandssoldaten gegen militante Computer, welche die Kontrolle über die Erde übernommen haben. Spielen kann man als Mavra (Widerstandskämpfer) oder Doyle (aufständischer Roboter). Das klassische Run-&-Gun-Actionspiel lässt sich mit zwei Personen kooperativ spielen."Blazing Chrome ist eine Art Rückblick auf die goldenen Tage der Sidescroller und garniert diese mit modernen Akzenten, die sicherstellen, dass sich das Gameplay gleichermaßen präzise und authentisch anfühlt und damit in die heutige Zeit passt. Die Spieler erleben sechs hochkarätige Stages, die mit tödlicher und massiv kugelhaltiger KI gefüllt sind", erklärt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Environments Trailer