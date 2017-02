Verkaufscharts: USA: Januar 2017: PlayStation 4 war die meistverkaufte Konsole; Hardware-Umsatz rückläufig; Resident Evil 7 biohazard beflügelt Spiele-Verkäufe - 4Players.de

Resident Evil 7 biohazard Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Call of Duty: Infinite Warfare Grand Theft Auto 5 Battlefield 1 NBA 2K17 Madden NFL 17 Watch Dogs 2 Tales of Berseria Final Fantasy 15

Resident Evil 7 biohazard Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 Grand Theft Auto 5 NBA 2K17 Madden NFL 17 Overwatch Watch Dogs 2 Titanfall 2 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Minecraft Paper Mario: Color Splash Super Smash Bros. Pokken Tournament New Super Mario Bros. U + New Super Luigi U Super Mario Maker Super Mario 3D World Splatoon Yoshi's Wooly World Just Dance 2017

Pokemon Sonne Pokemon Mond Dragon Quest 8: Journey of the Cursed King Super Mario Maker Super Smash Bros. Mario Kart 7 Mario Party: Star Rush Kirby: Planet Robobot Luigi's Mansion: Dark Moon Animal Crossing: New Leaf

Im Januar 2017 wurden in den USA ca. 312,5 Millionen Dollar für Konsolenspiele ausgegeben. Eine Steigerung um 14 Prozent (273,9 Mio. Dollar) im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem Resident Evil 7 biohazard von Capcom hat zu der Steigerung beigetragen, meint Sam Naji (Analyst bei der NPD Group) via Venturebeat Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue debütiert auf Position 6, liegt aber auf dem zweiten Platz der PS4-Charts. Die Plattform-spezifischen Spiele-Verkaufszahlen (PS4, Xbox One, Wii U und für Handhelds) findet ihr weiter unten. Die Daten basieren auf dem Umsatz der verkauften Spiele im Einzelhandel und in ausgewählten Digitalvertriebsplattformen (PlayStation Store und Xbox Store).Top Ten USA: Januar 2017Abwärts (um ca. 19 Prozent) ging es beim Hardware-Umsatz. Während im Januar 2016 noch 157 Millionen Dollar umgesetzt wurden, liegt der Umsatz im Januar 2017 bei 127,1 Millionen Dollar. Bestverkaufte Konsole war erneut die PlayStation 4. Das Bundle "PlayStation 4 Slim System 500 GB mit Uncharted 4: A Thief's End" war führend. Laut der NPD Group war es außerdem der "beste Januar" überhaupt für die Xbox One. Auf dem dritten Platz (Handhelds ausgenommen) liegt Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System . Rechnet man alle Spiele-Ausgaben (Hardware, Software, Zubehör) zusammen, wurden 610,7 Mio. Dollar umgesetzt (ein Rückgang um vier Prozent).(komplett ohne Digitalverkäufe)(komplett ohne Digitalverkäufe)