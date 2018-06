Verkaufscharts: USA: Mai 2018: Rekorde für PS4, Switch und Xbox One; State of Decay 2 führt - 4Players.de

State of Decay 2 God of War Detroit: Become Human Far Cry 5 Donkey Kong Country: Tropical Freeze (ohne Digitalverkäufe) Grand Theft Auto 5 Hyrule Warriors Definitive Edition (ohne Digitalverkäufe) Rainbow Six: Siege Mario Kart 8 Deluxe (ohne Digitalverkäufe) NBA 2K18 MLB 18: The Show Call of Duty: WW2 Super Mario Odyssey (ohne Digitalverkäufe) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Digitalverkäufe) FIFA 18 (ohne Digitalverkäufe auf PC) Overwatch (ohne Digitalverkäufe auf PC) Street Fighter 30th Anniversary Collection PlayerUnknown's Battlegrounds (ohne Digitalverkäufe auf PC) Assassin's Creed: Origins Monster Hunter: World

Far Cry 5 God of War Monster Hunter: World Call of Duty: WW2 DragonBall: FighterZ Grand Theft Auto 5 NBA 2K18 MLB 18: The Show Mario Kart 8 Deluxe Playerunknown's Battlegrounds (ohne Digitalverkäufe auf PC)

Im Mai 2018 wurden in den USA ungefähr 685 Mio. Dollar für Computer- und Videospiele (Hardware, Software und Zubehör) ausgegeben - eine Steigerung um 13 Prozent im Vergleich zum Mai 2017 (607 Mio. Dollar). Der Hardwareumsatz stieg um 26 Prozent auf 186 Mio. Dollar, der Software-Umsatz sank um vier Prozent auf 274 Mio. Dollar und mit Zubehör wurde 225 Mio. Dollar (+30 Prozent) umgesetzt. Im Mai 2017 führten Injustice 2, Mario Kart 8 Deluxe, GTA 5 und The Legend of Zelda: Breath of the Wild die Charts an (Quellen: NPD Group und Resetera ).Die PlayStation 4 war im Mai 2018 die meistverkaufte Konsole und ist in diesem Jahr bislang die meistverkaufte Hardware-Plattform. Seit Jahresbeginn legten die Gesamt-Hardware-Verläufe um 15 Prozent zu (auf 1,3 Mrd. Dollar), hauptsächlich durch Verkäufe von Xbox One, PS4 und Plug'n'play-Geräten wie das Mini Super Nintendo. Die Anzahl der verkauften Konsolen (nur bezogen auf den Monat Mai) war so hoch wie seit Mai 2011 nicht mehr; werden die Umsätze betrachtet, dann seit Mai 2014. Sowohl PlayStation 4 als auch Switch und Xbox erzielten den besten Mai seit der jeweiligen Markeinführung. Der meistverkaufte Hardwareartikel im Mai (nach Umsatz und Absatzzahlen) war Nintendo Switch 32 GB mit Neon Red/Blue Joy-Cons.Die Verkäufe von Headsets/Kopfhörern verdoppelten sich im Vergleich zum Vorjahr. Im bisherigen Jahresverlauf sind die Ausgaben für Headsets und Kopfhörer um 83 Prozent gestiegen. Das Xbox One Ear Force Recon 50x Gaming Headset von Turtle Beach war das meistverkaufte Headset im Mai 2018 - im laufenden Jahr liegt das Xbox One Ear Force Stealth 600 Wireless Headset in Führung. Das starke Wachstum bei den Headsets wird auf die Battle-Royale-Titel auf den Konsolen zurückgeführt ( wir berichteten ). Die Controller/Gamepad-Ausgaben stiegen im Mai 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent und sind im Jahr 2018 um 22 Prozent gestiegen. Der PlayStation 4 DualShock 4 Wireless Controller Black war das meistverkaufte "Zubehör" und ist bis heute das meistverkaufte Zubehör in diesem Jahr.Im Mai 2018 war State of Decay 2 für PC und Xbox One das meistverkaufte Spiel. Der Launch-Monat des Zombietitels von Undead Labs war doppelt so stark wie beim Vorgänger. God of War sichert sich den zweiten Platz und ist mittlerweile der zweitmeistverkaufte Titel in diesem Jahr. Detroit: Become Human stieg auf Platz 3 ein. Der erste Monat des Spiels setzte einen neuen Rekord für Quantic Dream in den USA. Es verkaufte sich um 20 Prozent besser als Heavy Rain . Die Softwareverkäufe auf Nintendo Switch stiegen im Mai um 90 Prozent im Vergleich zu 2017 und sorgten für den höchsten Softwareumsatz auf einer Nintendo-Plattform seit der Nintendo Wii im Mai 2011, wobei anzumerken ist, dass die NPD Group derzeit keine Daten zu den digitalen Verkäufen auf Nintendo-Plattformen erhebt. Bei den Publishern lag Sony (God of War und Detroit) im Mai in Führung. Ubisoft bleibt der bisher umsatzstärkste Publisher in diesem Jahr. Seit Anfang des Jahres stieg der Software-Umsatz um sieben Prozent (auf 2,2 Mrd. Dollar). Far Cry 5, God of War und Monster Hunter: World sind die bisher erfolgreichsten Titel des Jahres 2018.(Verkäufe von physischen und digitalen Spiele-Vollversionen von Publishern im Digital Leader Panel; geordnet nach Dollar-Umsätzen)