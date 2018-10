Hitman 2: Vier weitere Schauplätze enthüllt, darunter Indien und Neuseeland - 4Players.de

Screenshot - Hitman 2 (PC) Screenshot - Hitman 2 (PC) Screenshot - Hitman 2 (PC) Screenshot - Hitman 2 (PC) Screenshot - Hitman 2 (PC) Screenshot - Hitman 2 (PC) Screenshot - Hitman 2 (PC) Screenshot - Hitman 2 (PC)

In Hitman 2 wird es sechs Schauplätze geben - wie beim Vorgänger. Bisher hatten Io-Interactive und Warner Bros. Interactive Entertainment lediglich Miami (Rennstrecke) und Santa Fortuna in Kolombien (Dschungelumgebung inkl. Drogenkartell) gezeigt . Nun wurden die anderen vier Umgebungen vorgestellt.Agent 47 verschlägt es ebenfalls nach Hawke's Bay (Neuseeland), Mumbai (Indien), Whittleton Creek (USA, Vermont) und auf die geheimnisvolle Insel Sgàil (Nordatlantik). Im kooperativ spielbaren "Sniper Assassin Modus" ist man ebenfalls noch in Himmelstein (Österreich) unterwegs.Hitman 2 ist ab dem 13. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Das Sandbox-Actionspiel gibt Spielern die Freiheit, den ultimativen Auftragsmord zu planen. Dazu können sie eine Reihe von Werkzeugen, Waffen, Verkleidungen und diverse Tarnungstechniken verwenden, um auf kreative Weise eine einzigartige Kette von Ereignissen auszulösen.Letztes aktuelles Video: Untouchable All Locations Reveal