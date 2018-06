Xenoblade Chronicles 2: The Golden Kingdom of Torna: Story-Erweiterung erscheint im September - 4Players.de

Besitzer des Erweiterungspasses von Xenoblade Chronicles 2 erhalten am 14. September 2018 Zugriff auf die Erweiterung die "Xenoblade Chronicles 2: The Golden Kingdom of Torna". In diesem neuen Story-Modus erleben die Spieler die Geschichte um Jin und den Niedergang seiner Heimat Torna, der sich 500 Jahre vor den Ereignissen des Hauptspiels abspielte.Diese Zusatzinhalte werden ab dem 21. September 2018 auch als Stand-Alone-Version im Handel angeboten - ein Preis wurde nicht genannt. Weitere Informationen gab Nintendo während der E3-Präsentation nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer