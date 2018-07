Kill la Kill the Game: Fighting Game zur Anime-Serie angekündigt - 4Players.de

Im Rahmen der Anime Expo 2018 hat Arc System Works das Fighting Game Kill la Kill the Game angekündigt, das auf der gleichnamigen Anime-Serie basiert, die vor allem für ihre völlig übertriebene Inszenierung bekannt ist. Wie PC Gamer schreibt, übernimmt Arc System Works allerdings nur den Vertrieb. Für die Entwicklung zeichnet das japanische Team Aplus verantwortlich, das zuletzt mit Little Witch Academia: Chamber of Time bei Metacritic nicht unbedingt gefeiert wurde, sondern überwiegend durchschnittliche Wertungen bekommen hat.Inhaltlich darf man ein 3D Arena Fighting Game erwarten, das gewisse Ähnlichkeiten mit Titeln wie Naruto: Ultimate Ninja Storm aufweisen soll. Die Veröffentlichung ist für PC und PS4 im nächsten Jahr vorgesehen. Im August soll das Spiel aber einen ersten öffentlichen Auftritt im Rahmen des Turniers Evo 2018 spendiert hinlegen. Bis dahin kann man sich ja mit dem Ankündigungstrailer auf die 1-gegen-1-Prügeleien einstimmen...Letztes aktuelles Video: IF Anime Expo Trailer 2018