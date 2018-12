Gris: Narrativer Plattformer setzt zum Sprung auf PC und Switch an - 4Players.de

Nomada Studio und Devolver Digital werden das malerische Jump'n'Run Gris heute, am 13. Dezember 2018, für PC und Mac ( Steam Humble Store ) sowie Nintendo Switch ( eShop ) veröffentlichen. Der Test ist bereits in Arbeit.Das mit Grafiken von Conrad Roset sowie Musik von Berlinist aufwartende 2D-Abenteuer erzählt die Geschichte "eines hoffnungsvollen jungen Mädchens, das sich in seiner eigenen Welt verloren hat und mit einer schmerzhaften Erfahrung in seinem Leben zu kämpfen hat. Ihre Reise durch die Trauer manifestiert sich in ihrer Kleidung, die ihr neue Fähigkeiten verleiht, um ihre verblasste Realität besser zu kontrollieren.Befreit von Gefahr, Frustration oder Tod erkunden Spieler eine akribisch gestaltete Welt voller Lichträtsel, Plattformsequenzen und optionalen, fertigkeitsbasierte Herausforderungen, die sich zeigen, wenn nach und nach mehr von Gris' Welt zugänglich wird." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer