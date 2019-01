Gris: Facebook lehnte offenbar Werbespot aufgrund sexuell anzüglicher Szenen ab; Statement: SCUM ist schuld - 4Players.de

Aktualisierung vom 12. Januar 2019, 10:36 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 08. Januar 2019, 18:40 Uhr:

Facebook rejected a GRIS launch trailer ad for this ‘sexually suggestive’ scene so this year is going great so far. pic.twitter.com/frVaYOXIHe — Devolver Digital (@devolverdigital) 7. Januar 2019

Ein Sprecher von Facebook hat sich gegenüber Polygon zur Ablehnung der Gris-Anzeige aufgrund einer vermeintlich "sexuell anzüglichen" Szene geäußert. Demnach lag es nicht an dem Bild- oder Videomaterial im Tweet bzw. im Trailer von Devolver Digital, sondern vielmehr an der zusätzlichen Verlinkung auf den Instagram-Account des Publishers. So ist auf dem Instagram-Account ein Bild zu SCUM zu sehen, das das nackte Gesäß eines Mannes zeigt und dieses Bild verstieß gegen die Werberichtlinien der Plattform, was zur Ablehnung der Gris-Anzeige führte ( zum Bild; Achtung: nackter Hintern ).Die Richtlinien für Anzeigen/Werbung auf Facebook unterscheiden sich von den Community-Standards und bieten weniger Spielraum. So ist es zum Beispiel nicht erwünscht, "Nacktheit oder implizite Nacktheit", "übermäßige sichtbare Haut oder Dekolleté, auch wenn sie nicht ausdrücklich sexueller Natur sind" oder einen Fokus auf einzelne Körperteile, wie Bauch, Gesäß oder Brust, zu richten, auch "wenn sie nicht ausdrücklich sexueller Natur sind".Manchmal scheint Facebook ein wenig übervorsichtig zu agieren - zumindest laut eines Tweets von Publisher Devolver Digital: Demnach hat das soziale Netzwerk eine Trailer-Werbung zu Nomada Studios gezeichnetem Jump'n'Run Gris abgelehnt, weil zu "sexuell suggestive" Inhalte darin enthalten waren: Dualshockers.com mutmaßt, dass eine Schatten-Silhouette vom Körper der Protagonistin Schuld an der Abweisung war. Wer sich selbst von vorhandenen oder nicht vorhandenen Anzüglichkeiten in Gris oder angedeuteter Nackheit überzeugen möchte, kann den Trailer unten begutachten. Aber Vorsicht - sexy!