Star Citizen: Squadron 42: Trailer zeigt die storybasierte Einzelspieler-Kampagne und die Vanduul - 4Players.de

Wann kommt die nächste Ankündigung zu Death Stranding, Squadron 42 dürfte mittlerweile mehr Hollywoodschauspieler haben, da muss Kojima doch gleich noch mal nachlegenAndy Serkis als Vanduul sollte auch sehr gute Ergebnisse liefern, was der Mann beim Motion Capturing liefert hat mich noch nie enttäuscht.Sieht gut aus. Inszenierungstechnisch mach ich mir um Squadron 42 keine Sorgen, Gameplay gefällt mir im Spielbaren von Star Citizen auch schon ganz gut, was mich für beide Teile des Projekts freut. Jetzt muss nur eingehalten werden die Roadmap für SQ42 im Dezember zu veröffentlichen. Sieht alles so aus als ob sich meine 40$ vor paar Jahren lohnen. Dürfte wohl meinen ~7 Jahre alten i7 2600k endlich in den Ruhestand schicken um akzeptable FPS zu bekommen.