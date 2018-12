Blood: Remaster des blutigen Shooters aus dem Jahr 1997 in Entwicklung - 4Players.de

Screenshot - Blood (PC) Screenshot - Blood (PC) Screenshot - Blood (PC) Screenshot - Blood (PC) Screenshot - Blood (PC) Screenshot - Blood (PC) Screenshot - Blood (PC) Screenshot - Blood (PC) Screenshot - Blood (PC) Screenshot - Blood (PC)

Atari hat in Zusammenarbeit mit den Nightdive Studios den Remaster von Blood für PC angekündigt. Das Shooter-Original stammt aus dem Jahr 1997, fußte auf der Build-Engine (Duke Nukem 3D) und ist in Deutschland sowie sein Nachfolger indiziert. Das Team der Nightdive Studios hatte schon die Remaster von Turok, Turok 2: Seeds of Evil und zuletzt Forsaken Remastered entwickelt.In Blood steuert man den untoten Revolverhelden Caleb, der sich an dem dunklen Gott Chernobog rächen will. Calebs Arsenal besteht aus normalen und okkulten Waffen, mit denen die Gegner (Kultisten, Gargoyles, Zombies, Höllenhunde) zumeist ziemlich blutig ausgeschaltet werden können.Die Entwickler wollen kleinere Verbesserungen an Blood vornehmen, aber generell nichts am Spielablauf ändern. Durch die Verwendung einiger Funktionen der Nightdive-KEX-Engine soll Kompatibilität mit den heutigen Audio- und Videostandards (mit DirectX- und Vulkan-Unterstützung) gewährleistet werden. Außerdem wird Unterstützung für moderne Netzwerke, Steamworks und GOG Galaxy hinzugefügt.