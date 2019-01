Spielkultur: Jack Blacks erstes Gaming-Video dreht sich um Flipper (Pinball) - 4Players.de

Jack Black hat seine Ankündigung wahr gemacht und sein erstes Video mit Gaming-Bezug auf YouTube veröffentlicht. Vorher hatte er mit zwei Videos (eine Ankündigungsankündigung und ein Dankeschön für eine Million Abonnenten) nur angedeutet, irgendwas rund um Spielen, Essen und das Leben auf seinem Channel "Jablinski Games" bringen zu wollen. Die ersten beiden Videos wurden jeweils über acht Mio. Mal angeschaut.Das erste richtige Video auf dem Kanal "A House with a Pin in it's Balls" zeigt seine Reise in die Pinball Hall of Fame in Las Vegas - eine fast 1.000 Quadratmeter große Anlage, in der Flipper-Tische untergebracht sind, die bis in die 1930er-Jahre und darüber hinaus zurückreichen. Innerhalb eines Tages wurde das Video über vier Mio. Mal aufgerufen. Sein Kanal zählt schon fast drei Mio. Abonnenten.Jack Black (Jahrgang 1969) ist ein US-amerikanischer Schauspieler (School of Rock, King Kong, Tropic Thunder, Jumanji: Willkommen im Dschungel), Komiker und Sänger der Band Tenacious D. Der Hauptfigur in Brütal Legend lieh er übrigens seine Stimme.