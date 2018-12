Funcom: Neues Conan-Spiel soll am Samstag angekündigt werden - 4Players.de

Funcom wollte die Game Awards 2018 allem Anschein nach nicht für die Ankündigung eines neuen Conan-Spiels nutzen. Stattdessen wird der norwegische Publisher das Projekt am 8. Dezember 2018 beim Kinda Funny Games Showcase vorstellen. Der Livestream startet um 19 Uhr. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.Schon im Funcom-Geschäftsbericht aus dem Mai 2018 wurden mehrere Projekte erwähnt ( wir berichteten ). Ein Spiel entsteht zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Petroglyph Games. Dieses Spiel ist im Universum von "Conan der Barbar" angesiedelt. Der vollständig von Funcom finanzierte Titel soll in der ersten Jahreshälfte 2019 für PC erscheinen. Petroglyph entwickelt hauptsächlich Echtzeit-Strategiespiele (Universe at War: Earth Assault, Grey Goo, Star Wars: Empire at War, 8-Bit-Reihe, C&C Remaster). Darüber hinaus befinden sich zwei interne Projekte in Produktion. Bei Funcom Oslo entsteht ein neues Spiel auf Basis von "Conan der Barbar". Die Pre-Production soll im zweiten Halbjahr 2018 anlaufen. Bei Funcom North Carolina hat ein neues Projekt das "Grüne Licht" bekommen. Der Titel wird als kooperativer Online-Shooter mit einem Premium-Modell (Vollpreis) beschrieben, der auf einer Lizenz von Heroic Signatures fußt (diesmal nicht Conan).