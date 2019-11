Wollte ich auch gerade schreiben:Spiele wie Gloomhaven oder das jetzt auf Kickstarter erschienene Infinity Defiance (sinnvolles Paket kostet hier 180?) kosten ebenfalls so viel.Gut zweiteres ist das Brettspiel (Dungeon Crawler) zu einem klassischen Tabletop und die Figuren kann man auch im Tabletop verwenden.Generell muss man aber sagen, dass Brettspiele selten die 100? Marke überschreiten.Auf Twilight Imperium hätte ich schon mal mega Bock, der Laden meines Vertrauens hat das auch immer im Regal stehen, aber ich finde keinen bzw genug, mit dem ich am Wochenende mal so viel Zeit mit so einem komplexen Spiel verbringen kann.Btw: finde es immer noch Top, dass ihr diese kleine Brettspielecke habt. Hab dank euch schon den ein oder Tipp gekauft und bin nie enttäuscht worden