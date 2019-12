Spielkultur: Alte Konsolen am modernen TV - Special

Wir haben drei Video-Konverter unterschiedlicher Preisklassen ausprobiert, um Retro-Konsolen an moderne Fernseher anzuschließen.

Fazit

Heutige Fernseher akzeptieren meist nur noch eine Möglichkeit, wie Bild und Ton von externen Geräten auf die Mattscheibe übertragen werden: HDMI. Das „High Definition Multimedia Interface“ hat sich als Standard etabliert. Neben Spielekonsolen findet sich quasi kein modernes Gerät, das für die Bild- und Tonübertragung keinen Anschluss dieses Typs bietet. Entsprechend sehen die TV-Hersteller immer weniger Gründe, warum man neben der modernen Schnittstelle noch analoge Altlasten wie Euro-Scart, Komponenten-Anschlüsse oder einen VGA-Eingang anbieten sollte. Selbst das Composite Video, ein lange beliebter Standard für eine qualitativ recht minderwertige Videoübertragung, wird zunehmend gestrichen. Nur der alte Antenneneingang scheint unersetzlich zu sein – kein Wunder, denn die Koaxialkabel sind in vielen Haushalten immer noch die bevorzugte und mitunter einzige Wahl zur Übertragung des Kabel-TV-Programms.Das Festhalten an diesem alten Standard ist ein kleiner Segen für viele Retro-Konsolen, die meist ebenfalls einen RF-Ausgang zum Anschluss von Antennenkabeln boten. Selbst bei Segas Dreamcast war noch ein solches Kabel im Lieferumfang enthalten. Die Bildqualität bei der Nutzung von Koax-Kabeln ließ aber schon damals zu wünschen übrig. Die Composite-Variante, die meist zusammen mit einem Scart-Adapter zur kombinierten Bild- und Tonübertragung angeboten wurde, war zwar schon eine kleine Steigerung. Aber wer das Maximum an Bildqualität aus seinem Heimcomputer oder der Konsole herausholen wollte, kam um die Anschaffung eines in der Regel teuren RGB-Scartkabels nicht herum. Dort waren sämtliche Pins des Steckers belegt, wodurch die gesamten technischen Möglichkeiten des Standards ausgeschöpft wurden. Entsprechend erfreute man sich an kräftigen Farben und einer erhöhten Schärfe gegenüber Composite Video. Gerade für den Einsatz bei Konsolen war darüber hinaus bedeutend, dass RGB-Video neben PAL-Versionen den Anschluss von Geräten mit fremden TV-Standards wie NTSC erlaubte, deren Farbinformationen nach einem anderen Modulationsverfahren geliefert wurden.Was also tun, wenn der neue Fernseher keinen altgedienten Scart-Anschluss mehr bietet? Die Lösung liegt auf der Hand: Ein Adapter muss her, der das analoge Signal von damals in das digitale HDMI von heute umwandelt. Fündig wird man in den Weiten des Internets schnell, und viele der angebotenen Produkte sind überraschend günstig. Wir haben uns zunächst für den AMANKA Scart-auf- HDMI-Konverter entschieden, der schon für unter 20 Euro angeboten wird und mit dem enthaltenen USB-Kabel mit Strom versorgt werden muss. Versprochen wird viel: Unterstützung von PAL und NTSC, eine „fortschrittliche Signalverarbeitung mit großer Präzision, Farben, Auflösungen und Details“. Im Zusammenhang mit einer „hochwertigen Skalierungstechnologie“ mit bis zu 1080p bei 60Hz ist sogar von einem "schärfsten und realistischsten HD-Bild" die Rede. Viel übrig bleibt von den vollmundigen Versprechungen im Praxistest nicht: Die Farben wirken verwaschen, die Schrift lässt sich teilweise nur schwer entziffern und überall wimmelt es vor stark flimmernden Konturen. Der Verlust an Details wird z.B. beim Blick auf den Tacho im PS2-Rennspiel Gran Turismo 3 besonders deutlich, wo man beim Spielen an einem 55-Zoll-HDTV die abgebildeten Zahlen kaum noch erkennen kann. Doch auch die Pixelpracht von Mega Turrican verblasst angesichts der matten Farben des ausgeprägten Flimmerns rapide. Hinzu kommt, dass auch Quellen im Original-Bildformat von 4:3 im Zuge der Hochskalierung automatisch im Breitbildformat angezeigt und entsprechend verzerrt werden. Dem kann man nur entgegenwirken, wenn es der Fernseher erlaubt, das Bildformat wieder manuell zu korrigieren. Ein Vollbild gibt es trotzdem nicht und man muss mit schwarzen Rahmen leben. Zwar gibt es einen Schalter zum Wechsel zwischen 720p und 1080p, aber die gebotene Qualität bleibt in beiden Fällen ziemlich unterirdisch. In der Produktbeschreibung wird man bereits gewarnt, dass der Konverter nicht mit Scart-Kabeln vom Amiga oder C-64 funktioniert. Allerdings streikte er in unserem Test u.a. auch beim Anschluss eines Atari Jaguar per RGB-Kabel.: Wer keinen großen Wert auf Bildqualität legt und seine alten Konsolen nur irgendwie sowie möglichst billig am modernen TV betreiben will, kann sein Glück mit dem wählerischen Konverter von AMANKA versuchen. Oder man bleibt gleich beim Antennenkabel, das gerade bei sehr alten Konsolen eine höhere Kompatibilität bieten und qualitativ kaum schlechter ausfallen dürfte. Beim AMANKA Scart-auf-HDMI-Konverter muss man unweigerlich an das Sprichwort denken: Wer billig kauft, kauft zwei Mal.