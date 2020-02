Endlich wird der Traum wahr: Nach langer Entwicklungsphase und ausgiebigem Early Access können kreative Bastler virtuell den Pinsel schwingen. Kooperativ erschaffene Kunstwerke, Animationen und mannigfaltige Spiel-Genres bieten hier meist ein ganz eigenes, malerisch-traumartiges Flair. Ob der 3D-Editor und Media Molecules kleiner Story-Modus so begeistern wie seinerzeit LittleBigPlanet, überprüfen wir im Test.

Im malerischen Dreams-Stil macht die Manipulation mechanischer Gerätschaften gleich doppelt so viel Spaß!

Das versprochene Update für die VR-Unterstützung soll leider erst später nachgeliefert werden, doch davon abgesehen sind die Möglichkeiten gigantisch! 3D-Plattformer mit knuffigem Küken gefällig? Kein Problem! Wie wär‘s mit einem klassischen Egoshooter oder Kampfroboter-Action inmitten mystischer Tempel? Ebenfalls möglich, wenn auch etwas kniffliger, da die Gegner natürlich erst einmal in einem größeren Areal an sinnvollen Positionen platziert werden müssen. Ob Kugelspiel, Adventure, kleine Taktik- oder Rollenspiele und sogar flache Ebenen mit 2D-Hüpfspielen - in Dreams wird mehr möglich als in jedem bisherigen Spiel- und Kreativ-Editor! Zudem wird hier ein größerer Fokus auf nicht spielbare Kunstwerke gelegt als in LittleBigPlanet 3 Super Mario Maker 2 oder dem technisch leider recht unsauberen Project Spark Eine wichtige Rolle spielen dabei die kleineren Kunstwerke, räumlichen Pinseleien, kleinen Animationen oder sogar Kurzfilme von Usern oder den Entwicklern. Sie alle dürfen bei Zustimmung des Autors frei getauscht, verwendet oder geremixt werden. In einer Abstammungsliste lässt sich schließlich exakt nachverfolgen, welches Objekt oder welches Vorlagen-Set von welchem Community-Mitglied verbaut wurde. Das dürfte allerdings auch eine eventuelle spätere Monetarisierung von Dreams-Werken schwierig machen.Noch mehr Aufmerksamkeit bekommen Zeichner, Musiker & Co. in den Community-Jams zu zeitlich wechselnden Themen wie z.B. "Essen". Wer hier unter den Gewinnern landet, wird nicht nur an prominenter Stelle im Spiel und auf der Website Indreams.me vorgestellt: Der Autor könnte seine Schätzchen oder Teile davon bald zusätzlich in diversen Werken wiederfinden. Es ergeben sich tatsächlich traumhafte Möglichkeiten für Kooperationen oder die Verknüpfung mehrerer Levels in größeren „Träumen“ – und zwar nahtlos und auf unserer PS4 Pro meist technisch sauber und flüssig!Wie gut die Verknüpfung funktioniert, wird im kleinen Story-Modus „Arts Dream“ deutlich, der seit dem Start der Vollversion zur Verfügung steht. Der ehemalige Jazzmusiker Art landet passend zum Thema in einem wilden Fiebertraum, der von seinem Leben, der Vergangenheit und der Gegenwart handelt, und in dem er er bei seinen Bandkollegen einiges wiedergutzumachen hat. Dabei wird allerdings klar, dass das Team die Handlungsfäden der unterschiedlichen Konzepte erst relativ spät zusammengeführt hat, da Themen wie verrauchte Jazz-Studios von vor grob 50 Jahren nicht wirklich zu Arts Kindheitserinnerungen als Roboter-Bastler passen wollen. Roboter D-Bug gehört zu den spielbaren Figuren; er kugelt sich zusammengerollt durch die glühende Welt oder startet Bodenstampfer durch poröse Cyber-Waben. Ebenfalls dabei ist Francis, ein Hammer schwingender Teddybär, der auf Knopfdruck zum Zweistick-Schützen Foxy wechselt.