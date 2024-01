Mit 94 Prozent ist The Last of Us Part 2 eines der bestbewerteten Spiele überhaupt auf 4Players – ein Meisterwerk aus der Feder von Naughty Dog und Creative Director Neil Druckmann. Dreieinhalb Jahre nach dem Release für die PlayStation 4 veröffentlicht Sony jetzt ein Remastered, kein Remake wohlbemerkt, für die PlayStation 5. Zur Ankündigung stellte sich da bereits schon die Frage: Lohnt sich diese Neuauflage überhaupt? Wir haben uns für die Antwort noch einmal mit Ellie in die emotional aufwühlende Rachegeschichte geworfen.

The Last of Us Part 2: Immer noch ein Hingucker

The Last of Us Part 2 sieht 2024 immer noch fantastisch aus, jetzt aber noch etwas hübscher.

Die Darstellung von Stealth-Kills ist im Remastered weiterhin unangenehm realistisch.

Die große Neuerung: Ein Roguelike

Im Roguelike-Modus kämpft ihr euch durch mehrere Level, während am Ende ein knackiger Bosskampf wartet.

Alsim Juni 2020 für die PlayStation 4 erscheint, ist es, neben seinen spielerischen und erzählerischen Stärken, ein visueller Brocken: Naughty Dog kitzelte aus der zu dem Zeitpunkt schon fast sieben Jahre alten Konsole noch einmal alles heraus, um eine derauf den Fernseher zu zaubern. Dreieinhalb Jahre später hat sich daran nicht viel geändert,trotzdessen, dass es mit dem Remastered nun einen Wechsel auf die PlayStation 5 gibt. Allerdings liegt die Betonung auf Remastered – ein Remake im Stile einesoder, um in der gleichen Spielereihe zu bleiben,solltet ihr keinesfalls erwarten.Auf der optischen Ebene bietet die Neuauflage ein paar Detailverbesserungen, die sich unter anderem in höher aufgelösten Schatten, ein wenig schickeren Texturen und feinerer Umgebungsdarstellung äußern. Grundsätzlich sieht The Last of Us Part 2 auf der PS5 aber weitgehend vergleichbar zur PS4-Variante aus – nur jetzt optional auch in. Oder mit 60 Bildern pro Sekunde, wobei das auch schon. Das klingt jetzt etwas negativer als es ist, denn grundsätzlich bietet The Last of Us Part 2 auch im Jahre 2024 immer noch eine fantastische Grafik und, die ihr aktuell erleben könnt. Die verschiedenen Levelumgebungen strotzen nur so vor Details, die Mimik und Gestik der Charaktere wirken in den meisten Fälle nahezu lebensecht. Wenn ich mit Ellie einen Feind von hinten ermeuchel, kann ich in ihrem Gesicht die Anstrengung und die Wut, die in der 19-Jährigen schlummert, komplett ablesen.Generell ist die Brutalität weiterhin auf einem Niveau, welches irgendwoliegt. Gliedmaßen und Köpfe sind beispielsweise bei Schrotflinten keineswegs davor gefeit, vom restlichen Körper getrennt zu werden. Pfeile müssen manuell aus dem Körper gezogen werden, Schmerzensschreie inklusive. Als ich in einer Situation, einem Feind frontal eine Eisenstange mit Schmackes ins Gesicht drücke, geht die Geräuschkulisse bis ins Mark, während besagte Person mit einem letzten Röcheln vor mir zu Boden gleitet. Auch auf der PlayStation 5 ist The Last of Us Part 2 ein. An der Story und am Gameplay der Kampagne hat sich im Remastered nämlich nichts geändert, der Inhalt ist identisch.Das Remastered ist allerdings nicht nur ein glorifiziertes, kostenpflichtiges Grafikupdate. Stattdessen gibt es tatsächlich auch einen neuen Modus, der zugleich das Highlight der PS5-Neuauflage ist., oder im deutschen Kein Zurück genannt, ist ein Roguelike, bei dem vor allem dievon The Last of Us Part 2 in den Vordergrund rückt. Idealerweise solltet ihr das Kämpfen, Weglaufen und Verstecken aus dem Hauptspiel bereits beherrschen, ansonsten wird der neue Inhalt eine wohl frustierende Angelegenheit. Das liegt daran, dass die Entwickler kein Tutorial an die Hand geben, weshalb ein Quereinstieg nicht unbedingt ratsam ist.Grundsätzlich schlüpft ihr in No Return in einen vonunddurchlauft einen klassischen Roguelike-Run, der in verschiedene Levelabschnitte sowie einem finalen Bosskampf gegliedert ist. Abgedeckt werden dabei unterwegs verschiedene Architekturen des Hauptspiels, darunter die Jackson Community, ein Supermarkt oder das Theater. In jedem Level bekommt ihr es wiederum mit einem vonzu tun: Ingilt es beispielweise eine gewisse Zeit lang zu überleben, während unzählige Gegner einem ans Leder wollen.wiederum lässt euch zum Jäger werden, in dem ihr eine bestimmte Anzahl von Gegnerwellen erledigen müsst – ein absolutes Highlight, wenn ihr die Katz-und-Maus-Begegnungen aus dem Hauptspiel liebt. Inheißt es wiederum einen gut bewachten Tresor zu knacken, währendeine Art Horde-Modus-Light ist.Zusätzlich kann jedes Level noch bestimmteerhalten, die sowohl zum Vor- als auch Nachteil sein können. So hatte ich zwischendurch einen Abschnitt, in der mich Nahkampfangriffe heilen, aber gleichzeitig Gegner nach dem Ableben explodieren – das macht es natürlich um einiges schwieriger, möglichst unentdeckt zu bleiben. An anderer Stelle war die Map voller Fallen, die man perfekt zum Ausschalten von Clickern nutzen kann, oder Gegner wurden unsichtbar. Die Mods sind ein entscheidender Faktor in No Return, denn sie sorgen für die, während ich mich an den vier grundlegenden Modi und den Szenarien schon nach kurzer Zeit sattgesehen habe. Schade nur, dass die Mods nicht noch abgedrehter werden, je erfolgreicher der Run verläuft.