Nach zwei über die Maßen erfolgreichen Filmen bekommt Avatar nun auch ein umfangreiches Action-Adventure in der atemberaubenden Welt von James Cameron spendiert. Ubisoft schickt euch in Avatar: Frontiers of Pandora auf eine bildgewaltige Reise in unterschiedliche Regionen des Planeten und zu verschiedenen Na'vi-Clans, um Bündnisse gegen die räuberischen Menschen zu schmieden. Von Kindesbein an in einer Einrichtung der Menschen erzogen und gelehrt, müsst ihr euch nun erstmal auf eigene Faust durch das farbenfrohe und abwechslungsreiche, aber auch gefährliche Pandora schlagen. Bald schon fliegt ihr zwischen den schwebenden Inseln, reitet über mit blutroten Bäumen gesäumte Ebenen oder schleicht durch dichte Wälder. Aus der Ego-Perspektive betrachtet ihr diese phantastische Welt auf eine nie dagewesene Weise. Wir haben einmal den Blick in eine weit, weit entfernte Galaxie geworfen, ob sich eine Reise auf den Planeten Pandora lohnt.

Avatar: Frontiers of Pandora - Kein echter Mensch, kein echter Na'vi

Die etwas verpeilte Wissenschaftlerin Priya Chen und der stolze Na'vi-Krieger So'lek begrüßen euch beim Widerstand.

Erste Schritte in einer atemberaubenden Welt

Dieser Anblick erwartet euch gleich zu Beginn des Spiels, nachdem ihr der RDA-Einrichtung entflohen seid.

Diese beiden Schwestern führen den Clan der Zeswa an - und auch sie sind von den Machenschaften der RDA nicht begeistert.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Na'vi – dessen Geschlecht und äußeres Erscheinungsbild ihr selbst bestimmen dürft – aus dem Clan der Sarentu. Vor Jahren wurdet ihr zusammen mit vier anderen Kindern von den Menschen, genauer gesagt der RDA (Resources Development Administration), entführt und im Rahmen eines Botschafterprogramms mit ihren Gebräuchen vertraut gemacht. Ihr wachst in einer Lehranstalt der RDA auf, bis es zu einer Revolte kommt: Die Na'vi greifen an, um die ihnen entrissenen Kinder wieder zurückzuholen. Bei diesem Vorfall werdet ihr in einer Cryo-Schlafkammer versteckt… und. Nun beginnt mit der Hauptstory von Avatar: Frontiers of Pandora euer neues Leben…Dieses dreht sich zunächst um den Widerstand, eine eingeschworene und gar nicht so kleine Gruppe von Menschen, denen die Methoden von, gar nicht schmeckt. In dieser Gemeinschaft befindet sich unter anderem auch Alma Cortez, eure menschliche Lehrerin, die sich jedoch fortwährend in ihrem Na'vi-Avatar befindet, sowie So'lek, der letzte Überlebende seines beim Angriff auf die Menschen ausgelöschten Clans, welcher sich widerwillig, aber aufgrund mangelnder Alternativen, dem Widerstand angeschlossen hat.Im Hauptquartier trefft ihr auch eure charakterlich sehr verschiedenen Leidensgenossen, die ebenfalls lange Zeit im Cryo-Schlaf verbracht haben: Während Teylan zum Beispiel sehr ängstlich und naiv ist und noch immer an die guten Absichten von Mercer glaubt, ist Nor eher draufgängerisch und kann es nicht erwarten, endlich sein Leben in der Wildnis von Pandora zu führen. Eure Aufgabe besteht nun darin, zuzu reisen und diese zu überzeugen, sich dem Widerstand anzuschließen.Pandora sieht – gerade auf dem PC – unbestreitbar spektakulär und wunderschön aus; dieser Eindruck eröffnet sich mir schon bei meinen ersten Schritten außerhalb der RDA-Einrichtung. Ich stapfe durch einen Bach und vor mir leitet mich gewissermaßen. Gigantische, von türkisblauem Moos überwucherte Baumstämme sind meine Brücken, runde, violette Blumen mein Trampolin und orangefarbene Lianen meine Kletterhilfe auf höhere Ebenen. Graue Baumstämme wachsendutzende Meter in die Höhe, Felder aus trompetenförmigen Pflanzen ziehen sich zusammen, sobald ich einige von ihnen berühre (wer den ersten Avatar-Film gesehen hat, wird sich erinnern) und schwebende, kokonartige Pilze explodieren und lähmen mich, wenn ich ihnen zu nahe komme. Allein die Flora dieses Planeten ist beeindruckend und abwechslungsreich.Dabei bleibt ihr nicht das ganze Spiel über im dschungelartigen Kinglor-Wald: Später zieht es euch unter anderem noch in die stürmischen oberen Ebenen mit ihren zerklüfteten Felsformationen und Feldern aus rotem Gras. Auch die Tierwelt Pandoras zeigt sich vielfältig: Von zahmen Giganten, die euch allerdings angreifen, wenn ihr ihnen zu nahe kommt, über die Schreckenspferde,, bis hin zu aggressiven Flugpanthern und anderen Predatoren, bunt umherflirrenden Schmetterlingen und scheu im Unterholz grasenden Reh-Reptilien.