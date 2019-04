Archäologin auf Spurensuche



Ich hatte an der Uni mal ein Seminar zur Runologie. Da haben wir die alten Schriftzeichen der Germanen, das so genannte "Futhark", studiert. Ich erinnere mich noch, dass ich stolz wie Thor war, als ich endlich eine Zeile des Runensteins von Rök lesen konnte. Das fühlte sich faszinierend an, eine über 1000 Jahre alte Botschaft zu entziffern. Denn nach dem Rätseln wurde die Freude über die Lösung von einer Erkenntnis und einem Staunen begleitet: plötzlich sprach da eine vergangene Kultur, plötzlich hallte da ein Echo aus einer längst vergessenen Zeit nach! Von diesen schönen Momenten, diesem "Sense of Wonder", gibt es in Heaven's Vault jede Menge. Also lasst euch von dem leidlich animierten Graphic-Novel-Charakter nicht abschrecken!



In der Rolle der Archäologin Aliya erkundet man zusammen mit dem Roboter Six eine ebenso futuristische wie orientalisch anmutende Welt von im Nebel verborgenen Monden, die über Luftströmungen verbunden sind. Eigentlich ist sie im Auftrag

Aliyah und der Roboter Six erkunden gemeinsam die orientalisch anmutende Science-Fiction-Welt.

Das Entziffern einer uralten Sprache wird edel inszeniert.

Stück für Stück gewinnt Ariya weitere Erkenntnisse.

ihrer Professorin an Bord ihres Segelraumschiffes Nightingale unterwegs, um einen vermissten Kollegen der Universität zu finden. Aber aus der Suche nach dem Robotiker Janniqi Renba wird bald eine mysteriöse, stellenweise unheimliche Odyssee zu den Wurzeln ihrer eigenen Vergangenheit, inklusive persönlicher und philosophischer Fragen. Und dabei wird sie mit ihrem Tatendrang, aber auch ihren Kommentaren dem energischen Blick gerecht - das ist eine starke, überaus schlagfertige Lady.Es entwickelt sich zudem eine Beziehung zwischen ihr und dem Roboter. Aber es geht auch um Unsterblichkeit und Wiedergeburt, also um zeitlose Fragen. Nicht ohne Grund zitieren die Entwickler im Intro das Gilgamesch-Epos, eine der ältesten schriftlich überlieferten Dichtungen aus der Zeit der Sumerer und Babylonier. Auch diese mussten Geisteswissenschaftler fragmentarisch entschlüsseln und auch in dieser war der Held Gilgamesch zusammen mit seinem mysteriösen Diener Enkidu unterwegs, der ja ebenfalls Menschlichkeit und Göttlichkeit in sich vereinte. Es ist schön, dass ein Spiel diese Bezüge zu einem der größten literarischen Schätze unserer Zivilisation herstellt und gleichzeitig die Themen der künstlichen Intelligenz sowie Schöpfungsmythen dabei streift. Und zwar nicht in einer ideologischen Einbahnstraße, sondern angenehm vielseitig. So hat man als Spieler auch auf intellektueller Ebene das Gefühl, ein Reisender und kein Getriebener zu sein.Ein großer Teil dieses Abenteuers besteht darin, eine uralte Sprache zu erlernen und in die eigene historische Frühzeitvorzdringen, indem man beschriftete Artefakte untersucht. Auf ihnen befinden sich Bildzeichen, die an Hieroglyphen oder eine geschwungene Variante der sumerischen Keilschrift erinnern. Zunächst kennt man nur wenige Symbole, kann lediglich einzelne Worte wie "Gott" oder "Wind" entziffern, muss dabei auch mal raten, aber schon bald kommen Pronomen, Binde- und Zahlworte, Adjektive etc. hinzu, während sich das Archiv mit zig Sätzen füllt.Aber keine Bange: Dahinter verbirgt sich ist kein trockener Grammatiktest und auch kein linguistischer Knobelapparat im Stile der Spiele von Zach Barth, wie etwa Opus Magnum . Das Ganze fühlt sich eher an wie ein Puzzle, wenn man ähnliche Symbole mit dem Suchbegriff vergleicht oder passende Teile einsetzt. Fehler und Missdeutungen gehören wie beim Erlernen einer Sprache dazu, man gewinnt neue Einsichten, so dass ein harmonisches Gefühl des langsamen Übersetzens entsteht. Zumal sich die inkle Studios bei der Visualisierung an dem Magiesystem aus Sorcery! orientieren, so dass dem Ganzen trotz der Beschränkung auf Zeichen etwas Edles und Zauberhaftes anhaftet.Ariyah wird also begleitet vom Roboter Six, der ihr zwar mit Rat und Tat zur Seite steht, aber auch ihrer Professorin dient - was zu einigen Konflikten führt, zumal auch Menschen und Roboter fremdeln. Manchmal muss Six bei Händlern draußen bleiben, andere schlachten alte Roboter einfach aus. Six versucht zwar alles mathematisch und logisch zu kommentieren, denn er folgt in seinem Kern einem Moralkodex à la Asimov, der es Robotern unmöglich machen soll, Menschen zu verletzen. Aber er scheint manchmal durchaus Gefühle zu zeigen: Er sagt also, wenn er sich unbehaglich fühlt, sich um Ariya Sorgen macht oder was er von menschlichen Sklaven hält - hier entstehen verblüffende Dialoge zwischen Mensch und Roboter. Und wie nahezu alles in diesem Abenteuer hat auch Six einige Überraschungen zu bieten. Auf jeden Fall gehört er mit zu den interessantesten Nichtspieler-Charakteren der letzten Jahre, auch weil er vielschichtiger ist als es scheint.