Zombie Army 4: Dead War

Man sollte immer die Augen nach Fallen offen halten, die sich aktivieren lassen.

Im Kampf gegen den Flammenwerfer-Zombie geht es heiß her.

Am grundlegenden Spielprinzip ändert sich beim vierten Teil der Reihe nichts: In der relativ umfangreichen Kampagne, die sich über neun Episoden erstreckt und eine Spielzeit von etwa zehn Stunden bietet, kämpft man sich einmal mehr entweder alleine oder kooperativ mit bis zu drei Mitstreitern durch die Zombiehorden. Dabei führt die Reise hauptsächlich durch Südeuropa, wo man sich unter anderem auf einem Boot durch die Kanäle von Venedig schlägt, in Sardinien düstere Nebelwälder von den Untoten befreit oder in Kroatien sogar einen Zombie-Zoo besucht. Als willkommene Abwechslung zum Dauer-Gemetzel erweisen sich die eingestreuten, aber auf Dauer etwas redundanten Aufgaben, in denen man z.B. erst Teile für Reparaturen suchen, Vehikel auftanken oder Objekte wie Generatoren vor der anstürmenden Meute verteidigen muss. Die Level sind mit ihren künstlichen Begrenzungen zwar linear designt, bieten neben ein paar schönen Arenen stellenweise aber auch eine verwinkelte Struktur. Daher nimmt man den kleinen Navigationspfeil bei den auferlegten Suchaufgaben dankend zur Kenntnis, sollte sich aber generell immer abseits des Hauptpfades umsehen. Denn neben Sammelobjekten wie Comics und Dokumenten findet man mit etwas Glück nützliche Dinge wie Upgrade-Kits für seine Waffen oder Modifikationen, die dem Arsenal kurzzeitig mehr Wumms verleihen. Vielleicht stolpert man sogar in eine Heldentat und rettet einen Zivilisten vor der blutrünstigen Meute.Standardmäßig stehen vier Helden zur Auswahl: Der aus Sniper Elite bekannte Karl, die Spionin Shun, Ingenieurin Shola und der hartgesottene Russe Boris. In der Theorie sollen die Charaktere über verschiedene Attribute hinsichtlich Faktoren wie Ausdauer oder Nehmerqualitäten verfügen, doch in der Praxis fühlen sie sich dann doch alle sehr ähnlich an. Zwei weitere Figuren bzw. ein alternatives Outfit bekommen Besitzer des Season Pass oder können mit Mikrotransaktionen zum stolzen Preis von 4,99 Euro einzeln erworben werden.Alle Charaktere haben Zugriff auf das gleiche Waffenarsenal: Die Auswahl wirkt zwar rudimentär, aber mit Pistole, Sturmgewehr, Shotgun und Scharfschützengewehr bekommt man eigentlich alles, was man für eine gepflegte Zombie-Schnetzelei braucht. Entsprechend kann man die kostenpflichtigen DLC-Waffen ruhigen Gewissens links liegen lassen. Trotzdem ist es schade, dass man sowohl bei den Waffen als auch den Charakteren innerhalb der Menüs ziemlich penetrant auf diese optionalen Mikrotransaktionen oder den Erwerb des Season Pass hingewiesen wird, der auch drei weitere Kapitel für die Kampagne beinhalten soll.Abseits der mitgeführten Waffen findet man in den zahlreichen Kisten weiteres nützliches Equipment im Kampf gegen die untote Brut, das von diversen Granat-Typen über Sprengfallen bis hin zu Heilpaketen reicht. Nicht zu vergessen die bereits erwähnten Modifikationen, mit denen man die Schusswaffen unabhängig von den permanenten Upgrades wie größeren Magazinen, flotterem Nachladen oder mehr Durchschlagkraft kurzzeitig aufwerten kann. Besiegt man XXL-Gegner, lassen sich deren schwere Waffen wie ein Flammenwerfer oder ein mächtiges MG ebenfalls übernehmen oder man klemmt sich hinter eines der Geschütze. Und falls alle Stricke reißen und einem trotz der vielen Nachschub-Kisten mal die Kugeln ausgehen, kann man immer noch mit einem Nahkampf-Angriff zulangen oder den Takedown-Move als letzten Ausweg aktivieren, mit dem man sich nicht nur den Gegner endgültig vom Hals hält, sondern gleichzeitig auch etwas Lebensenergie regeneriert. Diese mächtige Aktion ist allerdings nur möglich, wenn man zuvor mit einer Kill-Kombo die entsprechende Leiste gefüllt habt.Auch für das Aktivieren einer kurzen Zeitlupen-Phase ist zunächst Vorarbeit nötig. Um frische Munition, Granaten oder sogar Heilpakete zu bekommen, kann man zudem auch Zombie-Leisten zerstampfen. Das ist auf Dauer zwar nervig, aber in manchen Situationen trotzdem hilfreich. Schließlich gibt es auch noch zahlreiche Fallen, die man bereits aus Strange Bridage kennt und sich mit einem gezielten Schuss aktivieren lassen. Mit ihnen setzt man z.B. kleine Bereiche kurzzeitig unter Strom oder lockt die Meute an, um sie anschließend mit einer Explosion in Stücke zu zerreißen. Die Fallen sind eine tolle und spaßige Sache! Von daher sollte man immer die Augen nach diesen Möglichkeiten offen halten.